18:26 01 Января 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD69.47
  • EUR79.46
Поиск
Работа МЧС Абхазии

Пожары и замыкания: сводка МЧС Абхазии за новогоднюю ночь

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
673 0 0

Девять вызовов поступило в диспетчерские службы Абхазии с 31 декабря по 1 января, проинформировала пресс-служба МЧС республики.

СУХУМ, 1 янв — Sputnik, Бадри Есиава. Пять пожаров и два случая короткого замыкания электропроводки произошли с 31 по 1 января в Абхазии, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии во вторник 1 января.

Всего за несколько часов до Нового 2019 года в Сухуме по улице 4 Марта загорелся одноэтажный дом. В результате пожара сгорела одна комната. Пострадавших при этом нет. 

Работа пожарной службы
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сухих вам рукавов: как работают сухумские пожарные

В тот же день в поселке Цандрипш Гагрского района загорелся электрический щит вследствие замыкания, а в Галском районе произошло замыкание электрической проводки в автомобильном гараже. Пострадавших нет. Помощь спасателей также понадобилась для вскрытия входной двери квартиры в Гулрыпше.

В 00:32 1 января 2019 года в диспетчерскую службу МЧС Абхазии поступил звонок о возгорании летней кухни в Сухумском районе. В результате пожара кухня сгорела полностью. Пострадавших нет.

В первые минуты Нового года в селе Лыхны Гудаутского района загорелся частный двухэтажный дом. Возгорание удалось во время остановить, и огонь не успел распространиться дальше чердачного помещения. Пострадавших нет.

В селе Чхортол Ткуарчалского района загорелся частный жилой двухэтажный дом, в результате чего на первом этаже сгорела кухня и комната общей площадью 80 м2. Пострадавших нет.

Счет на секунды: смотрите сколько времени требуется пожарным на выезд>>

На чердаке 17-этажного многоквартирного дома в Гагре загорелся матрас, который удалось во время потушить. Пострадавших нет.

По теме

Новогодний "залп": как не испортить праздник себе и другим
Частный дом сгорел дотла в Гудаутском районе
Теги:
МЧС Абхазии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Неделя в объективе: вулкан в Италии, аватар в Китае и Санта-Клаус в Ираке
Громко, весело и мокро: как прошла новогодняя ночь у главной елки Абхазии
Как не испортить себе Новый год
Полезные хитрости: как не испортить себе Новый год

Соцсети

Sputnikabkhazia