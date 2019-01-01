Пожары и замыкания: сводка МЧС Абхазии за новогоднюю ночь

Девять вызовов поступило в диспетчерские службы Абхазии с 31 декабря по 1 января, проинформировала пресс-служба МЧС республики.

СУХУМ, 1 янв — Sputnik, Бадри Есиава. Пять пожаров и два случая короткого замыкания электропроводки произошли с 31 по 1 января в Абхазии, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии во вторник 1 января.

Всего за несколько часов до Нового 2019 года в Сухуме по улице 4 Марта загорелся одноэтажный дом. В результате пожара сгорела одна комната. Пострадавших при этом нет.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сухих вам рукавов: как работают сухумские пожарные

В тот же день в поселке Цандрипш Гагрского района загорелся электрический щит вследствие замыкания, а в Галском районе произошло замыкание электрической проводки в автомобильном гараже. Пострадавших нет. Помощь спасателей также понадобилась для вскрытия входной двери квартиры в Гулрыпше.

В 00:32 1 января 2019 года в диспетчерскую службу МЧС Абхазии поступил звонок о возгорании летней кухни в Сухумском районе. В результате пожара кухня сгорела полностью. Пострадавших нет.

В первые минуты Нового года в селе Лыхны Гудаутского района загорелся частный двухэтажный дом. Возгорание удалось во время остановить, и огонь не успел распространиться дальше чердачного помещения. Пострадавших нет.

В селе Чхортол Ткуарчалского района загорелся частный жилой двухэтажный дом, в результате чего на первом этаже сгорела кухня и комната общей площадью 80 м2. Пострадавших нет.

Счет на секунды: смотрите сколько времени требуется пожарным на выезд>>

На чердаке 17-этажного многоквартирного дома в Гагре загорелся матрас, который удалось во время потушить. Пострадавших нет.