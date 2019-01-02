Гостиницы Гагры остались без света в новогоднюю ночь

СУХУМ, 2 янв – Sputnik, Асмат Цвижба. Отключение света в четырех гостиницах Гагры произошло из-за аварии на подстанции "Гагра1", рассказал корреспонденту Sputnik директор гагрского филиала РУП "Черноморэнерго" Тимур Гулия.

По его словам, авария произошла 31 декабря примерно в 20:00.

"Наши энергетики работали всю ночь, проводили ремонтные работы, подсадили людей на фидер и подали свет практически всему городу. Взвесив все за и против, мы пришли к решению обесточить несколько крупных гостиничных объектов, у которых нет документов на техническое подключение. Должен сказать, что именно это влияет на наши сети и влечет за собой различные аварии, такие, как и в новогоднюю ночь", - объяснил он.

На данный момент бригады РУП "Черноморэнерго" ведут ремонтные работы на подстанции "Гагра1", подача света будет восстановлена к вечеру 2 января, отметил директор филиала.