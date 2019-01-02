"Черноморэнерго": в гостиницах Гагры восстановлено электроснабжение

СУХУМ, 2 янв – Sputnik, Асмат Цвижба. Подача электроэнергии восстановлена во всех обесточенных гостиницах Гагры, сообщил Sputnik директор гагрского филиала РУП "Черноморэнерго" Тимур Гулия.

"Только что мы закончили работу по устранению аварии, в связи с обрывом высоковольтного кабеля, отходящего от подстанции "Гагра1". Все население, в том числе крупные гостиничные объекты имеют электричество в полной мере", - добавил он.

© Sputnik Бадрак Авидзба Да будет свет: открыли новую электроподстанцию "Гагра-1"

По словам Гулия, в ремонтных работах были задействованы бригады гагрского и цандрыпшского отделения РУП "Черноморэенерго".

Обрыв высоковольтного кабеля, отходящего от подстанции "Гагра1", произошел 31 декабря примерно в 20:00 часов. К полуночи подача света от нового фидера (питающая линия, отходящая от подстанции – ред.) была восстановлена в частных и многоэтажных домах, обесточенными остались четыре гостиницы Гагры. По словам директора гагрского филиала РУП "Черноморэнерго", такое решение было связано с тем, что новый фидер не выдерживал одновременной нагрузки от большого количества потребителей.