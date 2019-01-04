Ветер повалил деревья в Гулрыпшском районе: часть населения осталась без света

СУХУМ, 4 янв - Sputnik. В Гулрыпшском районе сильным порывистым ветром было повалено дерево на высоковольтную линию 10 кВ, в результате были повреждены четыре пролета линии, сообщает РУП "Черноморэнерго" на своей странице в Facebook.

На место аварии прибыли аварийные бригады РУП "Черноморэнерго". Также на место работ аварийных групп выехал генеральный директор компании Аслан Басария.

"До наступления темного времени суток были восстановлены два пролета линии. Но, к сожалению, работы были сильно осложнены погодными условиями. Также доступ к поврежденной линии был затруднен (труднопроходимая местность, обширный болотистый участок), вести в подобных условиях работу небезопасно. Вследствие этого работы приостановлены до 07.00 следующего дня", - говорится в сообщении.

Без подачи электроэнергии пока остаются село Багмаран и район Каштака.