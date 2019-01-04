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Трансформаторы электроподстанции, архивное фото

Ветер повалил деревья в Гулрыпшском районе: часть населения осталась без света

© Sputnik / Алексей Даничев
В Абхазии
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Без подачи электроэнергии остаются село Багмаран и район Каштака.

СУХУМ, 4 янв - Sputnik. В Гулрыпшском районе сильным порывистым ветром было повалено дерево на высоковольтную линию 10 кВ, в результате были повреждены четыре пролета линии, сообщает РУП "Черноморэнерго" на своей странице в Facebook.

На место аварии прибыли аварийные бригады РУП "Черноморэнерго". Также на место работ аварийных групп выехал генеральный директор компании Аслан Басария.

"До наступления темного времени суток были восстановлены два пролета линии. Но, к сожалению, работы были сильно осложнены погодными условиями. Также доступ к поврежденной линии был затруднен (труднопроходимая местность, обширный болотистый участок), вести в подобных условиях работу небезопасно. Вследствие этого работы приостановлены до 07.00 следующего дня", - говорится в сообщении.

Без подачи электроэнергии пока остаются село Багмаран и район Каштака.



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