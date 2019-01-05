Сильный порывистый ветер повалил дерево на высоковольтную линию 10 кВ в Гулрыпшском районе в пятницу 4 января.

СУХУМ, 5 янв - Sputnik. Последствия аварии на линии электропередач в Гулрыпшском районе устранены, сообщает РУП "Черноморэнерго" в субботу 5 января.

"Множественные обрывы на трех кабелях, общей протяженностью 1200 метров, устранены, заменены изоляторы. Электроснабжение по линии 10кВ восстановлено", - информирует пресс-служба "Черноморэнерго".

В Гулрыпшском районе сильным порывистым ветром было повалено дерево на высоковольтную линию 10 кВ, в результате были повреждены четыре пролета линии. Без подачи электроэнергии остались село Багмаран и район Каштака.