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Последствия аварии на линии электропередач в Гулрыпшском районе устранены

CC0
В Абхазии
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Сильный порывистый ветер повалил дерево на высоковольтную линию 10 кВ в Гулрыпшском районе в пятницу 4 января.

СУХУМ, 5 янв - Sputnik. Последствия аварии на линии электропередач в Гулрыпшском районе устранены, сообщает РУП "Черноморэнерго" в субботу 5 января.

"Множественные обрывы на трех кабелях, общей протяженностью 1200 метров, устранены, заменены изоляторы. Электроснабжение по линии 10кВ восстановлено", - информирует пресс-служба "Черноморэнерго".

В Гулрыпшском районе сильным порывистым ветром было повалено дерево на высоковольтную линию 10 кВ, в результате были повреждены четыре пролета линии. Без подачи электроэнергии остались село Багмаран и район Каштака.

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Теги:
Черноморэнерго


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