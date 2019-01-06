График подачи электроэнергии введен в Гагрском и Гудаутском районах

Подача электроэнергии в большей части Гагрского района была прекращена в связи с аварией на ПС "Бзыбь-220" примерно в 16:50, в субботу 5 января.

СУХУМ, 6 янв - Sputnik. В связи с аварией на подстанции "Бзыбь 220" и понижением мощности с 126 МВт до 63 МВт с 02:00 часов , 6 января 2019 года введен график подачи электроэнергии в Гагрский район и часть Гудаутского района, сообщает пресс-служба РУП "Черноморэнерго".

С 02:00 до 05:00 и с 08:00 до 10:00 часов будет налажена подача абонентам ПС Мысра, ПС Мысра тяга, ПС Лыхны, ПС 110 кВ Пицунда город, ПС 110кВ Алахадзыхь, ПС Бзыбь 220.

С 05:00 до 08:00, с 10:00 до 12:00 часов подача абонентам следующих подстанций ПС Гагра-1, ПС Гагра-2, ПС Гагра-3, ПС Холодная речка, ПС, Цандрипш тяга, ПС Гечрыпшь.

Далее с 10:00 для первой группы абонентов и с 12:00 для второй введено чередование отключений электроэнергии по 2 часа.