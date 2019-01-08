Около 600 нарушений ПДД было выявлено на дорогах Абхазии за первую неделю нового года

В результате проведения профилактических и рейдовых мероприятий по Абхазии было зафиксировано 580 нарушений правил дорожного движения за первую неделю нового года.

СУХУМ, 8 янв — Sputnik. За первую неделю нового года на дорогах республики выявлено 580 нарушений правил дорожного движения, сообщает МВД Абхазии на официальной странице в сети Facebook.

При этом более 60 водителей оказались за рулем в нетрезвом состоянии, отмечается в сообщении.

В результате проведения профилактических и рейдовых мероприятий по республике в период с 1 по 4 января за нарушение правил дорожного движения составлен 391 протокол, сообщается на сайте министерства.

Из них 143 нарушения в Гагрском районе, 55 в Гудаутском, 26 нарушений в Сухумском районе, практически вдвое больше, 46 нарушений, в самом городе Сухум. На Гулрыпшский район приходится 29 протоколов. Гулрыпшский район - 29 протоколов и замыкает антирейтинг Галский район, где за первые четыре дня нового года было выявлено 7 нарушений ПДД.

Сотрудники милиции продолжают нести службу по охране общественного порядка в усиленном режиме в местах массового пребывания граждан до завершения всех праздничных мероприятий, подчеркнули в МВД.

Ранее сообщалось, что в обеспечении охраны правопорядка и безопасности жителей задействован личный состав территориальных подразделений органов внутренних дел Абхазии. Сотрудники Госавтоинспекции несут круглосуточное дежурство, обеспечивая безопасность дорожного движения.