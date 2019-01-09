Круглые даты: какие юбилеи отметит Абхазия в 2019 году

В наступившем 2019 году в Абхазии множество юбилейных дат, среди них 145 лет со дня рождения основоположника абхазской литературы Дмитрия Гулиа, 100 лет первой абхазской газете "Апсны" и другие значимые даты.

Преобразование пединститута – 40 лет

5 февраля 1979 года Сухумский педагогический институт имени А.М. Горького был преобразован в Абхазский государственный университет. Первым ректором университета был назначен академик Зураб Анчабадзе, который сыграл выдающуюся роль в становлении и развитии АГУ.

Сегодня АГУ – научно-учебный комплекс высокого уровня, участник Евразийской Ассоциации Университетов, Оксфордского Академического Союза и других международных объединений.

© Фото : из архива семьи Владимира Анкваб Преподаватели Сухумского педагогического института

Абхазский драматический театр – 90 лет

17 февраля 1929 года впервые открыт Абхазский профессиональный драматический театр. Первая абхазская театральная студия, организацией которой занимался известный деятель национальной культуры, педагог и просветитель, знаток абхазского музыкального фольклора К. Дзидзария, была открыта в 1929 году. Ее руководителем и преподавателем официально был назначен режиссер и педагог Виктор Домогаров. Совместно с Кондратом Дзидзария в абхазских селах они отобрали талантливых молодых людей, ставших первыми профессиональными актерами, а впоследствии и народными артистами Абхазии и Грузии, выдающимися мастерами абхазской сцены – Азиз Агрба, Лео Касландзия, Шарах Пачалиа, Михаил Кове и другие.

145 лет со дня рождения Дмитрия Гулиа

21 февраля 1874 года родился основоположник абхазской литературы Дмитрий Иосифович Гулиа.

Дмитрий Гулиа - патриарх абхазской литературы, просветитель, поэт, прозаик, историк, этнограф, фольклорист, лингвист, член Союза писателей СССР, Народный поэт Абхазии, Герой Социалистического труда.

Именно Дмитрию Гулиа довелось на заре ХХ столетия стать основоположником абхазской письменности и литературы. Вместе с Константином Мачавариани он составил абхазский алфавит, написал первые учебники, опубликовал первые стихи на абхазском языке.

Дмитрий Гулиа неустанно работал над формой своего стиха, многое сделал для реформы абхазского стихосложения, придав абхазскому стиху большую звучность, напевность и плавность. Гулиа расширил и обновил словарь абхазского литературного языка, введя в него множество новых оборотов, слов и понятий.

© Sputnik / С. Коротков Дмитрий Гулиа

Газете "Апсны" – 100 лет

27 февраля 1919 года вышел первый номер газеты "Апсны". День национальной печати и СМИ Абхазии отмечается 27 февраля.

В первом номере газеты Дмитрий Гулиа, поздравляя своих соотечественников, писал: "Сегодня знаменательный день, вышла первая абхазская газета "Апсны". Абхазы говорят, "день прибавился на олений прыжок", я надеюсь, что мы используем это новое приобретение".

Первая изданная им абхазская газета "Апсны" сыграла значительную роль в становлении абхазской журналистики, художественной литературы и в целом оказала благотворное воздействие на развитие национальной духовной культуры.

© Sputnik Томас Тхайцук Газета "Апсны"

Шоте Арстаа 90 лет

10 марта 1929 года родился ученый-языковед, академик Шота Арстаа. Шота Арстаа – академик, доктор филологических наук, профессор, видный ученый-языковед, член общественной комиссии при Парламенте Абхазии, сотрудник отдела языка Абхазского института гуманитарных исследований.

Шота Арстаа – один из ярких представителей ученых-кавказоведов. Его вклад в исследование абхазского языка, в формирование специалистов по абхазской филологии, в развитие науки в Республике Абхазия весьма значителен. Он первый президент Академии наук Абхазии, Заслуженный работник высшей школы Республики Абхазия, награжден орденом "Ахьдз-Апша" II степени.

© Sputnik / Томас Тхайцук Шота Арстаа

Сергею Багапш исполнилось бы 70 лет

4 марта 1949 года родился второй президент Абхазии Сергей Багапш. Жизнь государственного и политического деятеля Сергея Багапш неразрывно связана со своим народом, который 12 января 2005 года вверил ему свою судьбу, избрав президентом Абхазии.

Сергей Багапш начал свою трудовую деятельность начальником агрономического отдела Мыкуского эфиромасличного совхоза, затем был инструктором Абхазского обкома комсомола, первым секретарем Очамчырского райкома КП Грузии, также избирался председателем Очамчырского райсовета народных депутатов и депутатом ВС Абхазии, работал первым заместителем председателя Совмина Абхазии.

© Sputnik / Владимир Попов Экс-президент РА Сергей Багапш. Архивное фото.

90 лет исполнилось бы Фазилю Искандеру

6 марта 1929 года родился Фазиль Искандер. Фазиль Искандер - поэт, прозаик, публицист, глава международной ассоциации "Мир культуры"; удостоен ряда престижных отечественных и зарубежных литературных премий, лауреат Государственной премии СССР, Международной литературной премии Малапарти (Италия) и премии Андрея Сахарова, Государственной премии Российской Федерации, лауреат Гамбургской, Пушкинской премий, Международной премии "Москва-Пенне" и других.

Произведения Искандера читают на всех европейских языках. Фазиль Искандер ушел из жизни 31 июля 2016 года.

Фазиль Искандер награжден орденами "Ахьдз-Апша" I степени и российскими орденами "За заслуги перед Отечеством" IV, III, II, степеней.

© Фото : Ибрагим Чкадуа Фазиль Искандер.

80 лет со дня рождения Таифа Аджба

Поэт Таиф Аджба родился 11 марта 1939 года. Таиф Аджба - талантливый абхазский поэт, лауреат Государственной премии Республики Абхазия имени Дмитрия Гулиа. Окончил немецкое отделение филологического факультета Сухумского государственного педагогического института. В 1983-1985 годах учился на Высших литературных курсах при Литературном институте имени А. М. Горького в Москве. Работал в редакции издательства "Алашара", в редакции журнала "Алашара" и "Ашколи апстазаареи", литературным консультантом Союза писателей Абхазии.

Автор более 10 книг стихов и поэм, ряд его стихов переведен на русский и грузинский языки. Он перевел на абхазский язык произведения А. Пушкина, М. Лермонтова, Ф. Тютчева, А. Блока, Л. Озерова, А. Чивилихина, Б. Ахмадулиной, Р. Казаковой, К. Мхце, Х. Панеша, Ю. Лакербай и других. Таиф Аджба пропал без вести во время Отечественной войны народа Абхазии в 1992 году. С тех пор как Таифа Аджба забрали из дома грузинские гвардейцы, никто его больше не видел.

© Фото : из личного архива семьи Аджба Поэт Таиф Аджба

Иуа Когония родился 115 лет назад

13 марта 1904 года родился поэт Иуа Когония. После окончания Кутолской школы учился в Сухумской учительской семинарии, где участвовал в работе литературного кружка и издании рукописного журнала "Ашарԥы-еҵәа" ("Утренняя звезда"). В 1924–1925 годах в Сухуме организовал литературный и драматические кружки; под его руководством выпускали рукописный журнал "Аҿар рыбжьы" ("Голос молодежи"). С 1925–1928 годы был студентом Московского государственного института журналистики. Незадолго до окончания института его, тяжелобольного, привезли в Абхазию, где он вскоре скончался.

Иуа Когониа занимался сбором устного народного творчества: сказок, героических сказаний, пословиц и поговорок. Впоследствии фольклорные материалы легли в основу его поэзии, в частности, поэм.

© Фото : Иуа Коӷониа иҭаацәа рархив аҟынтә Иуа Когониа

"Лыхненскому обращению" 30 лет

18 марта 1989 года было принято “Лыхненское обращение” к руководству СССР.

С конца 1988 года, основываясь на грубом искажении истории Абхазии, лидеры тогдашней Грузии во главе со Звиадом Гамсахурдия на митингах в Тбилиси, Сухуме, Гагре, в периодической печати стали открыто заявлять и внушать картвельскому населению, что Абхазия - это грузинская земля, а абхазы - это грузины.

Особенно старались отличиться многочисленные грузинские писатели. Ежедневно печать, радио и телевидение Грузии провоцировали абхазов, заявляя, что они "гости" на грузинской земле, что они "апсуйцы", и их нужно даже лишить автономии.

В ответ абхазским национальным движением было сформулировано требование обретения Абхазией некогда утраченного статуса самостоятельной союзной республики. 18 марта 1989 года произошло событие, которое вошло в анналы истории. На многотысячном сходе абхазского народа в селе Лыхны было принято известное “Лыхненское обращение” к руководству СССР.

© Фото : предоставлено Игорем Марыхуба Лыхненский сход 18 марта 1989 год.

Георгий Дзидзария родился 105 лет назад

23 апреля 1914 года родился ученый-историк Георгий Дзидзария. Георгий Дзидзария - выдающийся абхазский историк-кавказовед, педагог и видный общественный деятель, занимает особое место в научно-педагогической и общественно-политической жизни Абхазии.

Он стоял у истоков становления абхазской исторической науки, основы которой закладывались в условиях отсутствия профессиональных национальных ученых-историков, историографической традиции и скудной источниковедческой базы. Особенно знаменательна его роль в становлении и формировании абхазской исторической науки и других направлений абхазоведения. Его перу принадлежат более 200 печатных работ, из них научных трудов около 70, в том числе 23 книги и брошюры. Георгий Дзидзария ушел из жизни в 1989 году.

© Sputnik / Прохоренко Георгий Дзидзария.

Владимиру Аршба исполнилось бы 60 лет

8 мая 1959 года родился Герой Абхазии Владимир Аршба. Владимир Аршба - генерал-лейтенант, государственный, общественный и военный деятель, один из создателей Абхазской армии.

В сентябре 1992 года был назначен командующим Вооруженными силами Абхазии, с 11 октября 1992 года стал исполняющим обязанности министра обороны Абхазии, вместе с полковником Султаном Сосналиевым разрабатывает структуру Министерства обороны. В апреле 1993 года, по состоянию здоровья, был освобожден от должности министра обороны и назначен советником председателя Верховного Совета Абхазии по военным вопросам, позднее военным комиссаром Абхазии. В 2018 году Владимир Аршба ушел из жизни.

© Sputnik / Дьячков Генерал Владимир Аршба

Шарах Пачалиа родился 105 лет назад

20 мая 1914 года родился Народный артист СССР Шарах Пачалиа. Он был режиссером и драматургом, Народным артистом Абхазской АССР и Народным артистом СССР.

Ему были подвластны все жанры театрального искусства: от комедии, высокой трагедии до психологическо-философской драмы. Наиболее известны образы, созданные Шарахом Пачалиа в пьесах абхазских драматургов: Гедлач ("Киараз" С. Чанба), Киагуа ("Инапха Киагуа" М. Кове), Батал ("Амхаджир" С. Чанба), Мушаг ("Скала героя" Г. Гулиа), Даур ("Черные гости" Г. Гулиа), Хаджарат Кяхба ("Песня о скале" Б. Шинкуба), Ленин ("Четвертое марта" Ш. Аджинджал) и другие.

Sputnik, Бадрак Авидзба Шарах Пачалиа

Джоте Тапагуа исполнилось бы 95 лет

20 сентября 1924 года родился поэт, педагог Джота Тапагуа. Джота Тапагуа - поэт, педагог, кандидат педагогических наук, член Союза писателей Абхазии и РФ, Заслуженный учитель Абхазии и ГССР, Отличник просвещения СССР, участник Великой Отечественной войны 1941-1945годов.

Мир стихов Джоты Тапагуа - это необычный мир детей. Веселость, ритм и юмор - все это завораживает ребенка. Воспитание словом – вот основная цель стихов и результат большого творческого опыта поэта. В мир детства Д.К. Тапагуа ввел живые и узнаваемые, поучительные образы людей. Здесь целый спектр нравоучений и назиданий, которые писатель ненавязчиво и тонко предлагал юным читателям.

Валерий Гамгия родился 75 лет назад

29 сентября 1944 года родился художник, автор государственной символики Валерий Гамгия. Валерий Гамгия - художник, график, живописец-монументалист, иллюстратор, Заслуженный художник Абхазской АССР и ГССР, член Союза художников Абхазии и СССР, участник Народного форума Абхазии "Аидгылара", автор Флага и Герба Республики Абхазия.

Окончил Тбилисскую государственную академию художеств, факультет графики, дипломная работа – "Абхазия сегодня" (полиптих). Работал главным художественным редактором детского журнала "Амцабз". Валерий Гамгия ушел из жизни в 1992 году.

© Фото : предоставлено Лизой Гамгия Велерий Гамгия

105 лет назад родился Хухут Бгажба

15 октября 1914 года родился ученый, историк Хухут Бгажба. Хухут Бгажба - выдающийся ученый-языковед, доктор филологических наук, председатель СП Абхазии, Заслуженный деятель науки Абхазии и Грузии, член Союза писателей СССР, доктор филологических наук.

Основоположник абхазской литературной критики, был главным научным сотрудником Абхазского института гуманитарных исследований имени Д.И. Гулиа. Он являлся лауреатом Государственной премии имени Д.И. Гулиа, профессором, академиком Академии наук Абхазии.

120 лет назад родился Константин Ковач

24 декабря 1899 года родился композитор, этнограф Константин Ковач. Константин Ковач – Заслуженный деятель искусств Абхазии, основоположник музыкальной фольклористики, автор первых в истории Абхазии нотных изданий, сборников народных песен.

Богатое наследие абхазского народного песенного фольклора впервые стал бережно собирать и изучать композитор, этнограф К.В. Ковач. Венгр по национальности, он, чтобы не смущать людей, одевался в черкеску и отправлялся далеко в горы, где находил талантливых народных певцов, записывал на фонограф бесценные произведения. В результате многолетнего труда им было собрано и напечатано более 150 народных песен, что стало первой записью абхазского песенного творчества.