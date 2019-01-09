Первый и единственный: в Гагре поприветствовали нового жителя

СУХУМ, 9 янв – Sputnik, Асмат Цвижба. Первый в 2019 году ребенок в Гагрском районе родился в ночь на 1 января, рассказала Sputnik ординатор родильного отделения Гагрского роддома Астанда Джопуа.

Мальчик по фамилии Дбар родился в 2:23 ночи. Малыш родился здоровым, весом более трех килограммов и ростом 54 сантиметра. Ординатор отметила, что мальчик стал пока что единственным ребенком в районе за 2019 год.

"Такое вот затишье после первых родов. Мы сами немного в замешательстве, куда же исчезли все наши роженицы", – добавила Джопуа.

Поприветствовать нового жителя Гагры и поздравить маму Марианну Спиридонову в роддом пришли представители администрации и заместитель главы Гагрского района Геннадий Цвижба. По словам Джопуа, администрация района не в первый раз поздравляет рожениц в новом году, но лично посетили роддом только в 2019 году.