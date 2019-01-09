21:37 09 Января 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD67.08
  • EUR76.91
Поиск
Ноги младенца в руках матери

Первый и единственный: в Гагре поприветствовали нового жителя

© Fotolia / Ruslan Iefremov
В Абхазии
Получить короткую ссылку
143920

Мальчик весом более трех килограммов и ростом 54 сантиметра родился 1 января, в 2:23 ночи.

СУХУМ, 9 янв – Sputnik, Асмат Цвижба. Первый в 2019 году ребенок в Гагрском районе родился в ночь на 1 января, рассказала Sputnik ординатор родильного отделения Гагрского роддома Астанда Джопуа.

CC0
Под знаком бесконечности: новогоднее счастье в роддомах Абхазии

Мальчик по фамилии Дбар родился в 2:23 ночи. Малыш родился здоровым, весом более трех килограммов и ростом 54 сантиметра. Ординатор отметила, что мальчик стал пока что единственным ребенком в районе за 2019 год.

"Такое вот затишье после первых родов. Мы сами немного в замешательстве, куда же исчезли все наши роженицы", – добавила Джопуа.

Поприветствовать нового жителя Гагры и поздравить маму Марианну Спиридонову в роддом пришли представители администрации и заместитель главы Гагрского района Геннадий Цвижба. По словам Джопуа, администрация района не в первый раз поздравляет рожениц в новом году, но лично посетили роддом только в 2019 году.

По теме

Звонкие дать имена: как в Абхазии называли детей в 2018 году
Бесплатно и в любое время суток: как работает Сухумский роддом
Теги:
роддом


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Участники футбольного матча в валенках в Центральном парке имени Горького в Казани.
Футбол на снегу: зимний, суровый и в валенках
Кузнец из Аргентины смастерил велосипед с инвалидной коляской
Кататься вместе: кузнец из Аргентины смастерил уникальный велосипед
Кофе - гид
Секреты кофейного меню

Соцсети

Sputnikabkhazia