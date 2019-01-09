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Хаджимба встретится в Венесуэле с главами четырех стран

© AFP 2018 / MIGUEL GUTIERREZ
В Абхазии
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Президент Абхазии Рауль Хаджимба примет участие в церемонии инаугурации президента Венесуэлы Николаса Мадуру в четверг 10 января.

СУХУМ, 9 янв – Sputnik, Бадри Есиава. У президента Абхазии Рауля Хаджимба запланированы встречи с главами Никарагуа, Боливии, Кубы и Сальвадора, рассказал корреспонденту Sputnik посол Абхазии в Венесуэле и в Никарагуа Заур Гваджава.

"Мы наметили встречи с президентами этих стран, если уложимся по времени. Вы знаете, что абхазская делегация прилетает в сжатые сроки. Если у нас был хотя бы еще один день, думаю, эта поездка была более продуктивна. Лично я делаю все для того, чтобы эти встречи состоялись", - отметил Гваджава.

Флаг Венесуэлы
© AFP 2018 / JUAN BARRETO
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После должны состояться встречи на уровне министров государств для обсуждения возможности взаимного признания суверенитета. 

По словам дипломата, Рауля Хаджимба в аэропорту встретит вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.

"Дальше, они устраиваются в отеле, где будет пребывать президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Мы сегодня также планируем провести встречу Рауля Хаджимба и Николоса Мадуро. Если самолет не опоздает и все пойдет по плану, то это удастся сделать", - рассказал Заур Гваджава.

Он предположил, что одной из тем, которую обсудят главы двух государств, будет обоюдное признание паспортов.

"Мы уже давно хотим сделать так, чтобы паспорта действовали в обеих странах. Все материалы готовы и все эти документы находятся на стадии решения. Также готовится договор о сотрудничестве с Министерством спорта Венесуэлы, что тоже очень важно для Абхазии", - отметил посол Гваджава.

Он не исключил, что после официального визита абхазской делегации в Венесуэлу, состоится ответный визит президента Николаса Мадуро.

Николас Мадуро был переизбран на пост президента Венесуэлы 20 мая 2018 года.

© Sputnik / Сергей Мамонтов
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Венесуэла признала Абхазию и Южную Осетию 10 сентября 2009 года, став третьей страной, признавшей независимость Абхазии после России и Никарагуа.

Встреча двух правительств на уровне заместителей министров иностранных дел прошла в сентябре 2009 года.

Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Венесуэла в Абхазии Уго Хосе Гарсиа Эрнандес вручил верительные грамоты президенту Абхазии Сергею Багапшу 12 июля 2010 года.

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Первый официальный визит главы Абхазии в Венесуэлу состоялся в 2010 году.

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Теги:
Николас Мадуро, Рауль Хаджимба


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