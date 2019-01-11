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Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел встречу с Президентом Республики Сальвадор Санчесом Сереном в ходе визита в Боливарианскую Республику Венесуэла

Хаджимба встретился с президентом Сальвадора Санчесом Сереном

© Фото: сайт Президента Абхазии
В Абхазии
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Президент Абхазии Рауль Хаджимба отметил важное значение встречи с сальводорским лидером Санчесом Сереном.

СУХУМ, 11 янв - Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел встречу с главой Сальвадора Санчесом Сереном во время визита в Венесуэлу, сообщается на официальном сайте президента Абхазии.

Николас Мадуро
© AFP 2018 / YURI CORTEZ
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"Мы придаем важное значение нашей встрече. Абхазия поддерживает связи с друзьями в различных регионах мира. Мы будем рады, если наряду с Венесуэлой и Никарагуа у нас будут добрые отношения и с Республикой Сальвадор", - сказал Хаджимба.

В свою очередь Санчес Серен отметил сходство народов Абхазии и Сальвадора в борьбе за независимость.

"Мы так же, как и вы, боролись за свою свободу и добились ее. Я рад приветствовать делегацию Республики Абхазия. Это наша первая встреча, ознакомительная. Надеемся, что наши связи получат продолжение", - сказал президент Сальвадора.

Хаджимба преподнес в подарок Серену юбилейную монету Национального банка Абхазии, выпущенную в честь 25-летия Победы и Независимости Абхазии. Президент Сальвадора отметил символичность такого подарка, поскольку День независимости - это важный государственный праздник и для Сальводора.

Абхазский лидер пригласил президента Сальвадора посетить Абхазию.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба находится с визитом в Венесуэле по приглашению президента страны Николаса Мадуро. Он принял участие в церемонии инаугурации президента Мадуро в четверг 10 января.



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