Хаджимба встретился с президентом Сальвадора Санчесом Сереном

СУХУМ, 11 янв - Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел встречу с главой Сальвадора Санчесом Сереном во время визита в Венесуэлу, сообщается на официальном сайте президента Абхазии.

© AFP 2018 / YURI CORTEZ Николас Мадуро принес присягу президента Венесуэлы

"Мы придаем важное значение нашей встрече. Абхазия поддерживает связи с друзьями в различных регионах мира. Мы будем рады, если наряду с Венесуэлой и Никарагуа у нас будут добрые отношения и с Республикой Сальвадор", - сказал Хаджимба.

В свою очередь Санчес Серен отметил сходство народов Абхазии и Сальвадора в борьбе за независимость.

"Мы так же, как и вы, боролись за свою свободу и добились ее. Я рад приветствовать делегацию Республики Абхазия. Это наша первая встреча, ознакомительная. Надеемся, что наши связи получат продолжение", - сказал президент Сальвадора.

Хаджимба преподнес в подарок Серену юбилейную монету Национального банка Абхазии, выпущенную в честь 25-летия Победы и Независимости Абхазии. Президент Сальвадора отметил символичность такого подарка, поскольку День независимости - это важный государственный праздник и для Сальводора.

Абхазский лидер пригласил президента Сальвадора посетить Абхазию.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба находится с визитом в Венесуэле по приглашению президента страны Николаса Мадуро. Он принял участие в церемонии инаугурации президента Мадуро в четверг 10 января.