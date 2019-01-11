Кобыла с мужским характером: Тудисай из Ачадары идет на поправку

В середине декабря 2018 года в Агудзере поймали жеребенка с травмированной ногой и доставили в частную конюшню в Ачадаре.

О том, как выздоравливает лошадка по прозвищу Тудисай, почему она всех "достала" и какой у нее характер, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Строптивая кобыла

Спасенный в Агудзере не без помощи Sputnik Абхазия жеребенок по прозвищу Тудисай оказался "девочкой", и это уже не тот испуганный "малыш", который никого, кроме матери, к себе не подпускал.

Она до сих пор прихрамывает, но вовсю резвится на улице с таксой Фифой. Судя по всему, они сдружились. Тудисай привыкла к ласке и охотно нежится в объятиях своих покровителей Лиры и Юлии. Досталось и нам. Лошадка смиренно встала возле меня и прижалась головой. Инструктор конноспортивной школы "Леон" Лира Эмир-оглы объяснила, что "свинка", так она иногда называет подопечную, любит, когда ей гладят шею и гриву. От этого ее тело вытягивается во всю длину, а глаза закрываются от наслаждения.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спасенный в Агудзере жеребенок по прозвищу Тудисай

Но так бывает не всегда. Лира жалуется на поведение Тудисай. По ее словам, воспитанница с характером, очень строптивая.

"Тут у нас есть пони, и, когда мы их вместе выпускаем гулять, Тудисай начинает на нее кидаться. Ей кажется, что вся эта территория принадлежит ей. А когда надеваем недоуздок, она капризничает и сопротивляется", - рассказала Лира.

Корм строптивица уже не выпрашивает, а требует - бьет копытом в пол или в стену стойла.

"Когда я убираю кормушку, она начинает клацать зубами и покусывать меня. Любит лезть в карманы и пробовать на вкус телефоны. Характер у нее мужской, но это хорошо для жеребенка. Еще она очень любопытная и любит детей. Они ее тоже просто обожают, играют с ней", - поделилась наблюдениями Лира.

Она, чтобы усмирить Тудисай, применяет кнут и пряник. Сначала она ее задабривает разными вкусностями, а если это не помогает, достаточно просто показать кнут, и лошадка становится покладистой. Девушка призналась, что пускать хлыст в дело ей еще не приходилось.

Встать на копыто

Тудисай балуют и лечат. Нога была сильно повреждена, и глубокие раны гноились.

© Sputnik / Томас Тхайцук Жеребенка-хромоножку из Агудзеры поймали и отправили на лечение

"Перевязку мы делаем раз в два дня. На ноге пока остается много "дикого" мяса, от которого избавляемся купоросом. Сначала ей было немного больно, но уже она боли не чувствует. На днях должен приехать человек, который правильно сточит ей копытце и поставит ортопедическую подкову, чтобы ей было удобно ходить", - объяснила Эмир-оглы и добавила, что делает массаж ноги и гимнастику, наносит разогревающую мазь.

Кормят жеребенка смесью из сухого молока, овсом и комбикормом, траву Тудисай пока почти не ест. Любит яблоки и морковку. Деньги на лекарства и корм собирают всем миром.

Юлия Гончарова, которая подняла тревогу в интернете после того как увидела травмированного жеребенка в Агудзере, все еще покровительствует Тудисай. Старается периодически приезжать на конюшню. Конечно же, не с пустыми руками.

"Первое время помогали больше, но уже нам стало полегче, так как Тудисай начала питаться не только молоком, что было недешево, но и комбикормом. Необходимый курс уколов мы уже сделали. Единственное, никак не можем достать в Абхазии препарат "Супрозор" для быстрого заживления ран", - рассказала Юлия.

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До полного исцеления жеребенка осталось недолго. Уже весной, предполагают "опекуны", Тудисай начнет свободно бегать и, возможно, катать детей.