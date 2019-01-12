Визит Хаджимба в Венесуэлу завершился

СУХУМ, 12 янв- Sputnik. Официальный визит президента Абхазии в Венесуэлу завершился в пятницу 11 января, сообщает сайт президента Абхазии.
Рауль Хаджимба прибыл в Каракас с двухдневным визитом в четверг 10 января. По прибытии Рауль Хаджимба ответил на вопросы журналистов венесуэльских СМИ, присутствовавших на официальной церемонии встречи в аэропорту.
"У нас сложились хорошие отношения с государством Венесуэла. Рассчитываю на их дальнейшее укрепление в различных направлениях межгосударственной деятельности", - сказал Хаджимба.
По приглашению венесуэльского лидера Николаса Мадуро глава Абхазии принял участие в инаугурации президента Венесуэлы, прошедшей в здании Верховного суда в Каракасе.
В ходе визита лидеры двух стран провели двустороннюю встречу.
"Абхазия придает высокое значение межгосударственным отношениям с Боливарианской Республикой Венесуэла. Мы выражаем свое намерение по дальнейшей реализации договоренностей между нашими странами и наращиванию связей", - сказал Хаджимба на встрече с венесуэльским коллегой.
Мадуро подтвердил приверженность решению о признании независимости Республики Абхазия и выполнению межгосударственных договоров, подписанных между Абхазией и Венесуэлой.
Кроме того, в Каракасе президент Абхазии встретился с главой Сальвадора Санчесом Сереном, который отметил сходство народов Абхазии и Сальвадора в борьбе за независимость. Это первая и ознакомительная встреча, добавил Серен, выразив надежду, что связи между двумя странами будут развиваться.
Николас Мадуро был переизбран на пост президента Венесуэлы 20 мая 2018 года. В четверг 10 января он принес присягу в качестве президента Венесуэлы, и, согласно Конституции, будет возглавлять страну до 2025 года.
Венесуэла признала Абхазию и Южную Осетию 10 сентября 2009 года, став третьей страной, признавшей независимость Абхазии после России и Никарагуа.
Встреча двух правительств на уровне заместителей министров иностранных дел прошла в сентябре 2009 года.
На пост президента: фото с церемонии инаугурации Николаса Мадуро в Каракасе>>
Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Венесуэла в Абхазии Уго Хосе Гарсиа Эрнандес вручил верительные грамоты президенту Абхазии Сергею Багапшу 12 июля 2010 года.
Первый официальный визит главы Абхазии в Венесуэлу состоялся в 2010 году.