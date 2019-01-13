"Битва за огонь" и спектакли: культурные события в Абхазии на неделю

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Афиша культурных событий Абхазии с 14 по 20 января.

Неделя не богата культурными событиями, и тем не менее вы не останетесь без досуга.

Абхазский Молодежный театр

В Молодежном театре 14 декабря в 18:30 состоится спектакль "Человек и джентльмен" по пьесе Эдуардо де Филиппо. Актеры с юмором подходят к человеческим порокам и отражают современные реалии. Хорошее настроение после спектакля гарантировано.

© Sputnik Томас Тхайцук Пьеса "Человек и джентльмен"

Абхазский государственный драмтеатр имени Самсона Чанба

В Абхазском театре 17 января в 19:00 покажут спектакль "Тот, кто свел царя с ума". Пьеса была написана в 1970 году в соавторстве актера и режиссера Хуты Джопуа с публицистом Сатбеем Хватландзия. По словам режиссера Мадины Аргун, пьеса, написанная больше 45 лет назад, будет близка и современному зрителю. Многое из того, что сегодня воспринимается как абхазские традиции и обычаи, в спектакле показано с комической стороны.

© Sputnik / Томас Тхайцук Премьера спектакля - Тот кто свел царя с ума

SKLAD

На культурной площадке SKLAD 15 января в 19:00 состоится показ "Битвы за огонь" – французский фильм 1981 года о поисках погасшего огня в эпоху палеолита.

Гулрыпш

18 января в 15:00 в Доме культуры Гулрыпша пройдет концерт, посвященный юбилею "Седьмого артполка".