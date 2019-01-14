Человек слова: коллеги и товарищи поделились воспоминаниями о Джуме Ахуба

Бадри Есиава, Sputnik
Уход из жизни известного абхазского писателя и общественного деятеля Джумы Ахуба – это большая утрата для литературы и народа республики, сказал председатель "Ассоциации писателей Абхазии" Мушни Ласуриа, который был знаком с Ахуба более 50 лет.
"Мы с ним поступили в Литературный институт имени Горького в Москве и в течение пяти лет учились на одном курсе. Вместе вступили в "Абхазское землячество", которое тогда возглавлял наш ученый, академик Тарас Шамба. Потом, когда Шамба вернулся домой, по сути, это землячество мы возглавили вместе с Джумой Ахуба. По окончании учебы вернулись на родину и начали работать в местных газетах", - поделился воспоминаниями Ласуриа.
По словам председателя "Асоциации писателей Абхазии", Джума Ахуба в основном писал в двух жанрах – художественной прозы и публицистики. Его работы получили высокую оценку не только в республике, но и за ее пределами.
Председатель "Союза писателей" Вахтанг Абхазоу познакомился с Ахуба на семинаре молодых литераторов Абхазии в 1970-х годах.
"Тогда и началась наша дружба. Так как он был одним из талантливейших писателей, прозаиков, публицистов и общественных деятелей, он всегда принимал активное участие не только в литературной жизни страны, но и в борьбе абхазского национально-освободительного движения. Его произведения переводили, прежде всего, на русский язык, а впоследствии и на другие языки", - подчеркнул Абхазоу.
Коллега Джумы Ахуба, член союза писателей Абхазии Терентий Чаниа запомнил усопшего как человека слова, готового всегда прийти на помощь.
"По характеру он был очень спокойным. Он всегда был готов помочь каждому, кто к нему обратится. Многие просили Ахуба прочитать их работы и высказать свое мнение, дать рекомендации и он, конечно, никогда не отказывал. Всегда держал свое слово и выполнял обещания", - поделился Чаниа.
Джума Ахуба окончил филологический факультет Сухумского государственного педагогического института и Литературный институт имени Горького. Автор 20 книг прозы, в том числе романа "Пристань" и рассказа "Туган", переведенных на русский, английский, испанский, японский, латышский, грузинский и другие языки. Лауреат Государственной премии Абхазии имени Дмитрия Гулиа. В 1967, 1978, 1989 годах играл заметную роль в абхазском национально-освободительном движении, в 1992—1993 годах несколько месяцев находился в грузинском плену. Главный редактор абхазского журнала "Аҟазара" ("Искусство").
Прощальная панихида состоится 15 января в Доме учителя в городе Сухум в 14:00.