Человек слова: коллеги и товарищи поделились воспоминаниями о Джуме Ахуба

Писатель Джума Ахуба скончался в Сухуме на 82-м году жизни в воскресенье 13 января. О том, какой он внес вклад в абхазскую литературу и публицистику, каким Ахуба был в работе и жизни, поделились с корреспондентом Sputnik его товарищи и коллеги.

Бадри Есиава, Sputnik

Уход из жизни известного абхазского писателя и общественного деятеля Джумы Ахуба – это большая утрата для литературы и народа республики, сказал председатель "Ассоциации писателей Абхазии" Мушни Ласуриа, который был знаком с Ахуба более 50 лет.

"Мы с ним поступили в Литературный институт имени Горького в Москве и в течение пяти лет учились на одном курсе. Вместе вступили в "Абхазское землячество", которое тогда возглавлял наш ученый, академик Тарас Шамба. Потом, когда Шамба вернулся домой, по сути, это землячество мы возглавили вместе с Джумой Ахуба. По окончании учебы вернулись на родину и начали работать в местных газетах", - поделился воспоминаниями Ласуриа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ушел из жизни Джума Ахуба

Ахуба внес значительный вклад не только в абхазскую литературу, но и в национально-освободительное движение страны. Близко принимал к сердцу несправедливость, проявленную в адрес его народа, и пытался всячески с этим бороться. Немало трудностей пришлось пережить самому Джуме Ахуба и его семье в период развенчивания культа личности Сталина. Это нанесло ему глубокие раны, что не могло не отразиться на его творчестве, добавил Ласуриа.

По словам председателя "Асоциации писателей Абхазии", Джума Ахуба в основном писал в двух жанрах – художественной прозы и публицистики. Его работы получили высокую оценку не только в республике, но и за ее пределами.

Председатель "Союза писателей" Вахтанг Абхазоу познакомился с Ахуба на семинаре молодых литераторов Абхазии в 1970-х годах.

"Тогда и началась наша дружба. Так как он был одним из талантливейших писателей, прозаиков, публицистов и общественных деятелей, он всегда принимал активное участие не только в литературной жизни страны, но и в борьбе абхазского национально-освободительного движения. Его произведения переводили, прежде всего, на русский язык, а впоследствии и на другие языки", - подчеркнул Абхазоу.

Коллега Джумы Ахуба, член союза писателей Абхазии Терентий Чаниа запомнил усопшего как человека слова, готового всегда прийти на помощь.

© Фото : предоставлено Госмузеем Абхазии 25 марта 1993 года: свидетельство плененного абхазского писателя Джумы Ахуба

"По характеру он был очень спокойным. Он всегда был готов помочь каждому, кто к нему обратится. Многие просили Ахуба прочитать их работы и высказать свое мнение, дать рекомендации и он, конечно, никогда не отказывал. Всегда держал свое слово и выполнял обещания", - поделился Чаниа.

Джума Ахуба окончил филологический факультет Сухумского государственного педагогического института и Литературный институт имени Горького. Автор 20 книг прозы, в том числе романа "Пристань" и рассказа "Туган", переведенных на русский, английский, испанский, японский, латышский, грузинский и другие языки. Лауреат Государственной премии Абхазии имени Дмитрия Гулиа. В 1967, 1978, 1989 годах играл заметную роль в абхазском национально-освободительном движении, в 1992—1993 годах несколько месяцев находился в грузинском плену. Главный редактор абхазского журнала "Аҟазара" ("Искусство").

Прощальная панихида состоится 15 января в Доме учителя в городе Сухум в 14:00.