Российский инженер предложил свое решение проблемы свалок в Абхазии

Инженер-гидротехник Александр Цеховой из Санкт-Петербурга рассказал на пресс-конференции в Сухуме о том, в каком состояние свалки Абхазии и как с ними бороться.

СУХУМ, 15 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Российский инженер Александр Цеховой предложил свое решение проблемы свалок в Абхазии на пресс-конференции в АРСМИРА во вторник 15 января.

По его мнению, все свалки Абхазии нужно закрыть и организовать новый полигон вдали от населенных пунктов.

"Начинать надо с инвентаризации известных и стихийных свалок, выявить сколько их, где они расположены, какую территорию занимают и сколько там отходов. Второе – объявить их незаконными, по результатам инспекции СЭС и экологической прокуратуры. После этого, нужно найти отдаленное место для создания нового полигона подальше от людей, моря и чтоб почва там была из глины", - считает специалист.

Цеховой объяснил, что существуют определенные требования к полигонам, по которым в радиусе одного километра рядом с ними не должны жить люди, в радиусе двух километров запрещено вести сельское хозяйство.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Цветной" заработок и живой "мусор": что происходит на сухумской свалке

Причины для этого связаны с тем, что отходы на полигонах не редко возгораются, и выделяемый при этом яд диоксин, который опаснее даже цианистого калия, наносит непоправимый вред жизни и здоровью людей.

За восемь лет пребывания в Абхазии, отметил Цеховой, он изучил все свалки в стране и пришел к выводу, что они находятся в безобразном состоянии.

"Мягко говоря, свалки в Абхазии самые безобразные, что можно себе только представить. К примеру, Гагрская свалка расположена почти в середине села Псахара. Живущие там люди выходили с протестами, но это ни к чему не привело. Я им звонил года три назад, они сказали, чтоб я больше им не звонил, и они уже поставили на себе крест. Жить там невозможно даже из за такого количества мух", - поделился Цехов.

По его словам, свалка в Гагре горела около восьми лет подряд и, уверен инженер, земля там заражена диоксином, который с дымом может распространяться на 30 километров от места возгорания. Яд этот оседает на земле и сельских угодьях. Период распада диоксина составляет примерно десять лет.

Свалка в поселке Цандрипш, которую закрыли около двух лет назад, тоже нарушала все существующие нормы безопасности и экологии. Отходы из этого поселка сейчас возят в Гагру.

© Sputnik Пресс-конференция с Александром Цеховым

Категорически запрещено открывать свалки не берегу моря, как это было в Гудауте. Несколько лет назад ее тоже закрыли по требования местных жителей, и мусор сначала возили в Сухум, сейчас в Гагру. В Сухуме не менее печальная ситуация со свалкой, против которой периодически выступает население, проинформировал Цеховой.

По его подсчетам, в год в Абхазии накапливается около 90 000 тонн отходов. На открытие нового полигона со всеми вытекающими из этого расходами потребуется около 300 миллионов рублей и примерно 30 гектаров площади.

Свалочный вопрос: как в Сухуме утилизируют мусор>>

Сэкономить на перевозке, по мнению Цехового, можно путем установки на местах пресс компактеров стоимостью полтора миллиона рублей. Они уплотняют мусор и набивают им специальные контейнеры, емкостью 30 кубов и стоимостью 250 тысяч рублей, что позволит не только больше перевозить на одном грузовике отходов, но и сократить количество рейсов.

"При перевозке неуплотненного мусора, отходы составляют всего 25%, а все остальное – это воздух", - уверен Цехов.

Вывозить мусор из Абхазии в сочинский мусоросжигательный завод тоже не решение проблемы, отметил Цехов. Причин несколько – далеко и дорого. В строительстве подобного завода на территории республики он не видит смысла, так как количество отходов не сопоставимы с затратами на создание такого предприятия. Речь идет о миллиардах рублей. Заработать республика на мусоре, как это делается во многих странах мира, также не сможет из-за сравнительно небольших объемов отходов.