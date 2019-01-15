Прогноз погоды в Абхазии на неделю

В среду в Абхазии ожидается сильный ливень, в четверг осадки прекратятся, но температура воздуха понизится, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 15 янв — Sputnik. В первой половине текущей недели на Черноморском побережье Абхазии будет облачно, временами ожидается умеренный дождь, сообщают абхазские синоптики.

В среду будет ливень, местами дождь со снегом, снег. На море шторм в пять баллов. Распогодится только во второй половине дня в четверг. Осадки прекратятся, но в тоже время температура воздуха понизится. В предгорьях и горах снег, возможен сход снежных лавин.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер умеренный 3-8 метров в секунду, в отдельные дни местами с порывами от 13 до 18 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +2+7°С, днем +7+12°С.

Температура морской воды +11°С.

Волнение на море умеренное и значительное, от двух до пяти баллов.

Относительная влажность воздуха 70-90%.