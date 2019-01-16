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Русское общество Абхазии призвало расследовать преступления в отношении российских граждан

© Sputnik / Владимир Вяткин
В Абхазии
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Общественное объединение "Русское общество Абхазии" выразило соболезнования семье убитого в Тамыше Михаила Маслова и пожелало скорейшего выздоровления бизнесмену Михаилу Еваленко.

СУХУМ, 16 янв – Sputnik. Русское общество Абхазии осудило обострение криминогенной обстановки в республике и призвало принять все меры по поимке вооруженных преступников.

© Sputnik / Павел Лисицын
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В частности, в заявлении общественного объединения говорится об убийстве уроженца Костромы Михаила Маслова в селе Тамыш Очамчырского района и покушении на убийство российского предпринимателя в поселке Лдзаа Гагрского района.

"Мы потрясены и возмущены злодейским убийством в селе Тамыш Очамчырского района уроженца Костромы Михаила Маслова. Мы выражаем свои глубокие соболезнования его родным и близким. Мы искренне желаем скорейшего выздоровления Михаилу Еваленко", - говорится в заявлении Русского общества Абхазии.

Убийство уроженца Костромы Михаила Маслова произошло в понедельник ночью 14 января. По данным МВД Абхазии, двое неизвестных в масках, вооруженные ружьем, проникли на территорию домовладения в селе Тамыш, где проживала семья Масловых. Злоумышленники выстрелили в левую ногу Михаила Маслова. От полученного ранения он скончался. Прокуратурой Очамчырского района возбуждено уголовное дело.

Бизнесмен Михаил Еваленко пострадал в результате взрыва автомобиля в поселке Лдзаа во вторник 15 января. По факту покушения на убийство прокуратура Гагрского района возбудила уголовное дело. Сам Еваленко госпитализирован, врачи определяют его состояние как крайне тяжелое.

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