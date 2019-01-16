Прогноз погоды в Абхазии на четверг 17 января

СУХУМ, 16 янв - Sputnik. В четверг 17 января на Черноморском побережье Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и в течение первой половины дня будет дождь, возможно, со снегом. В предгорьях и горах – снег, сообщают абхазские синоптики.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду, местами порывы от 10 до 12 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +1°С +6°С, днем +3°С +8°С.
Температура морской воды +11°С.
Волнение морской воды значительное, до пяти баллов.
Относительная влажность воздуха 70-90%.