Прогноз погоды в Абхазии на четверг 17 января

В четверг 17 января в Абхазии будет дождь, температура воздуха днем опустится до +3°С +8°С, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 16 янв - Sputnik. В четверг 17 января на Черноморском побережье Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и в течение первой половины дня будет дождь, возможно, со снегом. В предгорьях и горах – снег, сообщают абхазские синоптики.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду, местами порывы от 10 до 12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +1°С +6°С, днем +3°С +8°С.

Температура морской воды +11°С.

Волнение морской воды значительное, до пяти баллов.

Относительная влажность воздуха 70-90%.