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Тест: насколько ты битломан?

© AFP 2018 / JIJI PRESS
В Абхазии
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Ежегодно меломаны всего мира отмечают Всемирный день The Beatles. Sputnik подготовил тест для поклонников легендарной группы, насколько хорошо фанаты The Beatles знают факты из жизни ливерпульской четверки.



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