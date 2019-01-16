Тест: насколько ты битломан?

Ежегодно меломаны всего мира отмечают Всемирный день The Beatles. Sputnik подготовил тест для поклонников легендарной группы, насколько хорошо фанаты The Beatles знают факты из жизни ливерпульской четверки.
Верховный суд Украины рассмотрит 23 января жалобу защиты руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на его содержание под стражей.
Диалог между правительством и оппозицией Венесуэлы срывается из-за иностранного влияния на непримиримую часть оппозиции, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Адвокаты украинских моряков, обвиняемых в незаконном пересечении государственной границы России, намерены подавать апелляцию на решение о продлении ареста и обращаться в Европейский суд по правам человека.