Отличница в профессии и в жизни: памяти врача Цицины Барганджия

СУХУМ, 17 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Заслуженный врач Абхазии, дважды депутат Верховного Совета Абхазской АССР Цицина Барганджия скончалась 16 января на 86-м году жизни.

Цицина Барганджия родилась в 1933 году в селе Тамыш Очамчырского района. После окончания тамышской школы она становится студенткой Тбилисского государственного медицинского института.

Старейший врач-психиатр Абхазии Константин Ануа рассказал, что с Цициной Барганджия он учился с первого класса в тамышской школе.

"Мы пошли в школу в 1941 году, учились с Цициной в одном классе и окончили учебу в 1952 году. После мы поступили в медицинский институт в Тбилиси, получив образование, вернулись в Абхазию в 1958 году. Цицина окончила педиатрическое отделение", - добавил он.

По словам Константина Ануа, в школе и в институте Цицина Барганджия училась отлично и стала великолепным специалистом. Окончив учебу, она стала работать педиатром в Очамчырской детской поликлинике, Сухумской детской больнице.

В 1961 году Цицина Барганджия возглавила больницу в селе Адзюбжа, названную в честь рассказа Максима Горького "Рождение человека".

"Помимо профессиональных навыков, ее отличали высокие человеческие качества. Мы с ней были хорошими друзьями, и мне трудно поверить в то, что Цицины больше нет с нами", - подчеркнул Ануа.

Константин Ануа рассказал, что часто бывал в семье Цицины Барганджия, которая отличалась своим гостеприимством.

"Ее отец Темур Барганджия был двоюродным братом основоположника абхазской литературы Дмитрия Гулиа. С ним всегда было интересно общаться, он рассказывал нам различные истории, всегда принимал нас с открытой душой", - вспоминает он.

Цицина Барганджия более тридцати лет работала главным врачом Адзюбжинской больницы. В лечебнице предоставляли первую необходимую хирургическую помощь, лечили различные заболевания.

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Цицина Барганджия – Заслуженный врач Абхазии, известный педиатр с многолетним стажем работы, ее дважды избирали депутатом Верховного Совета Абхазской АССР, была членом Президиума Верховного Совета Абхазской АССР.