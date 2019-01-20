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Игра "Что? Где? Когда?" под эгидой Московской абхазской диаспоры пройдет в феврале

© Foto/ abkhazmoscow
В Абхазии
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Прием заявок для участия в интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?" будет осуществляться до 13 февраля.

СУХУМ, 20 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сезон 2019 года интеллектуальных игр "Что? Где? Когда?" стартует в Москве 18 февраля, об этом Sputnik рассказал исполнительный директор Московской абхазской диаспоры Даур Барганджия.

Игра Что? Где? Когда?, команда Хромая сороконожка и Гоша
© Фото : Манвел Депелян
Признали: абхазские знатоки лицензированы клубом "Что? Где? Когда?"

"В игре будут принимать участие только девять команд, поэтому мы рекомендуем всем как можно раньше прислать заявку", - добавил он.

Организаторы планируют проведение серий игр "Что? Где? Когда?" четыре раза в год. Однако отмечается, что этой зимой будет проведена только одна игра.

Игры проводятся для представителей московской диаспоры, но в то же время в ней не раз принимали участие команды из Абхазии, отметил Барганджия.

Игра "Что? Где? Когда?" очень популярна среди абхазской молодежи в Москве, добавил он.

"Когда мы провели первую игру, был большой ажиотаж, и мы решили продолжить и проводить игры чаще. Это очень важно, в первую очередь, для общения между представителями диаспоры и правильного досуга посредством состязаний. Люди знакомятся друг с другом и заодно проверяют свои знания", - отметил он.

По словам Барганджия, вопросы на "Что? Где? Когда?" различной направленности, в том числе есть вопросы по абхазской культуре и истории.

"Также у нас есть такой пункт, как видео вопросы. Как правило, мы просим представителей нашей диаспоры живущих в различных странах мира прислать свои вопросы", - подытожил он.

С условиями подачи заявки и регламентом игр можно ознакомиться на официальном сайте Московской абхазской диаспоры.

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