Игра "Что? Где? Когда?" под эгидой Московской абхазской диаспоры пройдет в феврале

Прием заявок для участия в интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?" будет осуществляться до 13 февраля.

СУХУМ, 20 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сезон 2019 года интеллектуальных игр "Что? Где? Когда?" стартует в Москве 18 февраля, об этом Sputnik рассказал исполнительный директор Московской абхазской диаспоры Даур Барганджия.

"В игре будут принимать участие только девять команд, поэтому мы рекомендуем всем как можно раньше прислать заявку", - добавил он.

Организаторы планируют проведение серий игр "Что? Где? Когда?" четыре раза в год. Однако отмечается, что этой зимой будет проведена только одна игра.

Игры проводятся для представителей московской диаспоры, но в то же время в ней не раз принимали участие команды из Абхазии, отметил Барганджия.

Игра "Что? Где? Когда?" очень популярна среди абхазской молодежи в Москве, добавил он.

"Когда мы провели первую игру, был большой ажиотаж, и мы решили продолжить и проводить игры чаще. Это очень важно, в первую очередь, для общения между представителями диаспоры и правильного досуга посредством состязаний. Люди знакомятся друг с другом и заодно проверяют свои знания", - отметил он.

По словам Барганджия, вопросы на "Что? Где? Когда?" различной направленности, в том числе есть вопросы по абхазской культуре и истории.

"Также у нас есть такой пункт, как видео вопросы. Как правило, мы просим представителей нашей диаспоры живущих в различных странах мира прислать свои вопросы", - подытожил он.

С условиями подачи заявки и регламентом игр можно ознакомиться на официальном сайте Московской абхазской диаспоры.