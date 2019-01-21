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Паспорт нового образца.

Пенсионерам продлили срок действия старых абхазских паспортов

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Паспортизация в Абхазии продолжается (23)
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С начала паспортизации в республике обработано порядка 120 тысяч документов.

СУХУМ, 21 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Согласно постановлению Кабинета Министров Абхазии, срок действия общегражданских внутренних паспортов образца 2005 года продлен для пенсионеров до 1 марта текущего года. Об этом Sputnik сообщила старший инспектор отдела информации и общественных связей МВД Абхазии Милана Нармания.

Абхазский паспорт
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Решение о продлении срока действия паспортов принято в целях беспрепятственного пенсионного обеспечения граждан Абхазии.

"Заканчивается замена общегражданских паспортов граждан Республики Абхазия на новые документы – паспорт образца 2016 года. В целом по республике на 21 января 2019 года обработано порядка 120 тысяч документов. В паспортные столы поступили и готовы к выдаче 8 тысяч 500 оформленных паспортов", - рассказала Нармания.

По ее словам, паспортные службы МВД Абхазии оповещают граждан о готовности документов и приглашают их для получения в удобное для них время.

Согласно постановлению Кабинета Министров Абхазии, исполнение решения о продлении срока действия паспортов возложено на МВД республики.

Темы:
Паспортизация в Абхазии продолжается (23)

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