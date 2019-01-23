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Лыхненская часовня

Памятный компромисс: двойная жизнь Лыхненской часовни

© Sputnik / Сария Кварацхелия
В Абхазии
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О том, как студентка исторического факультета Абхазского государственного университета проводила полевые исследования часовни-памятника казакам в Лыхны, почему сооружение долгое время оскверняли местные жители и когда часовня вновь стала почитаема, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Примерно в 30 метрах от Лыхненского храма стоит белая часовня. Надпись на табличке у входа гласит: "Вечная память казакам-добровольцам, погибшим за независимость Абхазии (1992-1993 годы)".

О часовне мало информации в открытых источниках. В основном что-то пишут туристы или паломники, которые бывают в этих краях. И то сведения зачастую противоречивые.

Пролить свет на тайну Лыхненской часовни в 2018 году взялась студентка исторического факультета АГУ Хамида Джения. Она несколько месяцев  проводила исследования в "поле", общалась с местными жителями и людьми, непосредственно причастными к возрождению и реабилитации памятника. Но откуда же он взялся?

Эхо восстания

"Именно сюда я в первую очередь пришла, когда начинала изучение истории Лыхненской часовни", -пряча ладони в рукава дубленки, приглашает пройти к местам исследования студентка Хамида Джения.

Минуя храм и величественную липу, направляемся к часовне, к которой несколько месяцев назад пришла студентка и сделала первые фотографии архитектурного сооружения. Информацию о часовне она рассчитывала получить у служителей местной церкви, но они ничем не помогли.

Лыхненская часовня и студентка истфака АГУ Хамида Джения
© Sputnik / Сария Кварацхелия
Лыхненская часовня и студентка истфака АГУ Хамида Джения

Направили ее к отцу Виссариону (Аплиаа), тот поведал Хамиде, что на месте часовни в 1866 году были захоронены полковник царской армии Коньяр и 54 казака, которые были убиты во время Лыхненского "странного" восстания.

По одной из версий, часовня была построена супругой полковника Коньяра на ее собственные средства.

Замок Чачба
© Sputnik
Виртуальная Абхазия: дворец князей Чачба-Шервашидзе в Лыхны

"В каком именно году построили часовню, неизвестно. Известно только то, что она появилась после восстания", – уточнила Хамида Джения.

Ученый Георгий Дзидзария утверждал, что часовню построили по приказу начальника Сухумского военного отдела генерала Геймана. Об этом он писал с ссылкой на письмо самого генерала.

"В сообщении начальника Сухумского военного отдела генерала В.А. Геймана от 30 октября 1867 года начальнику Кавказского горского управления, отмечая, что стены дворцов (Лыхненского дворца – ред.) "не стоят ни копейки", предлагалось каменный материал "от этих развалин употребить бесплатно на постройку часовни над могилами  убитых" в 1866 году. Видимо, так и было сделано. Через некоторое время часовня была построена в одном из уголков Лыхненской площади", – говорится в книге Дзидзария "Лыхны".

Он же говорит, что "ныне (книга была издана в 1986 году – ред.) часовня стоит в полуразрушенном состоянии". Можно предположить, что в руины памятник превратился из-за, мягко говоря, специфического отношения к нему местных жителей.

"Абхазы относились к часовне неодобрительно, потому что она напоминала им о кровавых событиях Лыхненского восстания. Полковник Коньяр грубо относился к местным жителям", – объяснила Джения.

В советское время, как рассказал преподаватель истории Лыхненской средней школы Нодар Хагба, часовня стояла без крыши, а территория вокруг нее была огорожена.

Лыхненская часовня
© Sputnik / Сария Кварацхелия
Лыхненская часовня

Компромисс

Так было примерно до начала Отечественной войны народа Абхазии, пока на месте старого погребения не захоронили казаков-добровольцев, защищавших Абхазию.

"В числе добровольцев, прибывших защищать республику, оказались и казаки. Один из них, Владимир Платонов из Хабаровска, был знаком с батюшкой Виссарионом. Доброволец попросил батюшку, если вдруг он погибнет, чтобы тот похоронил его где-нибудь в святых местах Абхазии", – рассказала Хамида Джения.

Доброволец будто бы это предчувствовал – он погиб при освобождении Гагры. Отец Виссарион просьбу Платонова исполнил и похоронил его на месте часовни.

После войны, по словам студентки, у священнослужителя возникла идея перезахоронить здесь останки и других казаков-добровольцев. 

"Погибшие казаки были похоронены в разных местах: кто-то в Гудаутском парке, кто-то в Бамборе, кто-то в Хапшере (село Лыхны – ред.) на кладбище, которое называется ақырҭцәа рыԥсыжырҭа (захоронение грузин – ред.). Виссарион отправился к Владиславу Ардзинба, чтобы попросить одобрения. Владислав Григорьевич сначала удивился, но согласился. В 2003 году, когда открывали здесь памятник погибшим в Отечественной войне народа Абхазии, часовню тоже начали реставрировать. Инициатором и главным организатором реконструкции стал реставратор Нодар Шакрыл. При содействии сообщества "Ахьаца" казаки были перезахоронены здесь", – добавила Джения.

Табличка с именами погребённых казаков-добровольцев
© Sputnik / Сария Кварацхелия
Табличка с именами погребённых казаков-добровольцев

После перезахоронения казаков-добровольцев Лыхненская часовня стала местом памяти, куда каждый год 30 сентября в День Победы местные жителя приходят и возлагают цветы.

Исследование Хамиды Джения вылилось в курсовую работу, но на этом она не собирается останавливаться. Малоизученную тему Хамида решила взять для более глубокого исследования уже в дипломной работе.

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Теги:
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