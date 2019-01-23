Памятный компромисс: двойная жизнь Лыхненской часовни

О том, как студентка исторического факультета Абхазского государственного университета проводила полевые исследования часовни-памятника казакам в Лыхны, почему сооружение долгое время оскверняли местные жители и когда часовня вновь стала почитаема, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Примерно в 30 метрах от Лыхненского храма стоит белая часовня. Надпись на табличке у входа гласит: "Вечная память казакам-добровольцам, погибшим за независимость Абхазии (1992-1993 годы)".

О часовне мало информации в открытых источниках. В основном что-то пишут туристы или паломники, которые бывают в этих краях. И то сведения зачастую противоречивые.

Пролить свет на тайну Лыхненской часовни в 2018 году взялась студентка исторического факультета АГУ Хамида Джения. Она несколько месяцев проводила исследования в "поле", общалась с местными жителями и людьми, непосредственно причастными к возрождению и реабилитации памятника. Но откуда же он взялся?

Эхо восстания

"Именно сюда я в первую очередь пришла, когда начинала изучение истории Лыхненской часовни", -пряча ладони в рукава дубленки, приглашает пройти к местам исследования студентка Хамида Джения.

Минуя храм и величественную липу, направляемся к часовне, к которой несколько месяцев назад пришла студентка и сделала первые фотографии архитектурного сооружения. Информацию о часовне она рассчитывала получить у служителей местной церкви, но они ничем не помогли.

© Sputnik / Сария Кварацхелия Лыхненская часовня и студентка истфака АГУ Хамида Джения

Направили ее к отцу Виссариону (Аплиаа), тот поведал Хамиде, что на месте часовни в 1866 году были захоронены полковник царской армии Коньяр и 54 казака, которые были убиты во время Лыхненского "странного" восстания.

По одной из версий, часовня была построена супругой полковника Коньяра на ее собственные средства.

"В каком именно году построили часовню, неизвестно. Известно только то, что она появилась после восстания", – уточнила Хамида Джения.

Ученый Георгий Дзидзария утверждал, что часовню построили по приказу начальника Сухумского военного отдела генерала Геймана. Об этом он писал с ссылкой на письмо самого генерала.

"В сообщении начальника Сухумского военного отдела генерала В.А. Геймана от 30 октября 1867 года начальнику Кавказского горского управления, отмечая, что стены дворцов (Лыхненского дворца – ред.) "не стоят ни копейки", предлагалось каменный материал "от этих развалин употребить бесплатно на постройку часовни над могилами убитых" в 1866 году. Видимо, так и было сделано. Через некоторое время часовня была построена в одном из уголков Лыхненской площади", – говорится в книге Дзидзария "Лыхны".

Он же говорит, что "ныне (книга была издана в 1986 году – ред.) часовня стоит в полуразрушенном состоянии". Можно предположить, что в руины памятник превратился из-за, мягко говоря, специфического отношения к нему местных жителей.

"Абхазы относились к часовне неодобрительно, потому что она напоминала им о кровавых событиях Лыхненского восстания. Полковник Коньяр грубо относился к местным жителям", – объяснила Джения.

В советское время, как рассказал преподаватель истории Лыхненской средней школы Нодар Хагба, часовня стояла без крыши, а территория вокруг нее была огорожена.

© Sputnik / Сария Кварацхелия Лыхненская часовня

Компромисс

Так было примерно до начала Отечественной войны народа Абхазии, пока на месте старого погребения не захоронили казаков-добровольцев, защищавших Абхазию.

"В числе добровольцев, прибывших защищать республику, оказались и казаки. Один из них, Владимир Платонов из Хабаровска, был знаком с батюшкой Виссарионом. Доброволец попросил батюшку, если вдруг он погибнет, чтобы тот похоронил его где-нибудь в святых местах Абхазии", – рассказала Хамида Джения.

Доброволец будто бы это предчувствовал – он погиб при освобождении Гагры. Отец Виссарион просьбу Платонова исполнил и похоронил его на месте часовни.

После войны, по словам студентки, у священнослужителя возникла идея перезахоронить здесь останки и других казаков-добровольцев.

"Погибшие казаки были похоронены в разных местах: кто-то в Гудаутском парке, кто-то в Бамборе, кто-то в Хапшере (село Лыхны – ред.) на кладбище, которое называется ақырҭцәа рыԥсыжырҭа (захоронение грузин – ред.). Виссарион отправился к Владиславу Ардзинба, чтобы попросить одобрения. Владислав Григорьевич сначала удивился, но согласился. В 2003 году, когда открывали здесь памятник погибшим в Отечественной войне народа Абхазии, часовню тоже начали реставрировать. Инициатором и главным организатором реконструкции стал реставратор Нодар Шакрыл. При содействии сообщества "Ахьаца" казаки были перезахоронены здесь", – добавила Джения.

© Sputnik / Сария Кварацхелия Табличка с именами погребённых казаков-добровольцев

После перезахоронения казаков-добровольцев Лыхненская часовня стала местом памяти, куда каждый год 30 сентября в День Победы местные жителя приходят и возлагают цветы.

Исследование Хамиды Джения вылилось в курсовую работу, но на этом она не собирается останавливаться. Малоизученную тему Хамида решила взять для более глубокого исследования уже в дипломной работе.