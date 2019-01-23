Знакомый почерк: узнай знаменитость по письму

В День почерка Sputnik собрал рукописи знаменитостей Абхазии. Проверьте себя, сможете ли вы угадать, кому принадлежат фразы на фото.
Осенне-зимняя путина 2018-2019 годов согласно постановлению Кабинета Министров была открыта с 24 декабря и продлится до 31 марта.
Президент США Дональд Трамп признал главу оппозиционного парламента Венесуэлы Хуана Гуаидо переходным президентом страны.
НАТО наращивает сотрудничество с Военно-морскими силами Грузии из-за озабоченности военным присутствием России в Черном море, заявил Генсек альянса Йенс Столтенберг в среду 23 января.