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Знакомый почерк: узнай знаменитость по письму

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В Абхазии
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В День почерка Sputnik собрал рукописи знаменитостей Абхазии. Проверьте себя, сможете ли вы угадать, кому принадлежат фразы на фото.



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