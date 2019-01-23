Соломко об осенне-зимней путине в Абхазии: судна пересекают запретную зону

СУХУМ, 23 янв – Sputnik. С 24 декабря у берегов Абхазии было оштрафовано и исключено из промысла на двое суток два судна, рассказал в интервью радио Sputnik заместитель председателя Госкомитета по экологии и охраны природы Мурман Соломко.

© Sputnik Роберт Джопуа Турецкий промысел хамсы: у России и Абхазии нет единой точки зрения

Всего за время осенне-зимней путины 2018-2019 годов с 24 декабря в Абхазии зарегистрировано более 16 нарушений. Наиболее частые нарушения – переход запретной зоны. За порядком по вылову рыбы в республике следят Госкомитет по экологии и охраны природы совместно с российскими пограничниками.

"На море, когда корабль находится близко к запретной зоне и готовится к вылову рыбы, бывает, что его течение заносит. Но это не аргумент для нас. Сразу же составляются протоколы и выписываются штрафы. Тот, кто нарушил данное правило дважды, на сутки, двое или трое может быть отстранен от промысла", - рассказал он.

По словам Соломко, к началу 2019 года в Абхазии увеличилось количество кораблей, соответственно и нарушений чуть больше. К началу 2019 года выловом хамсы в Абхазии занимаются 40 судов. В основном это турецкие судна, зафрахтованные абхазскими рыбоперерабатывающими предприятиями, 15% от общего допустимого улова остаются российским суднам. Общий допустимый улов в республике составляет 27 тысяч тонн.

"В 2019 году уже два рыболовецких российских судна работают в море Абхазии. В прошлом году было одно судно, но оно работало неэффективно. А в этом году судна пришли с таким настроем, что они свои 15% вытащат. К ним никаких нареканий нет. Обычно россияне работают без нарушений, у них все схема промысла советского образца, а турецких капитанов приходится учить заполнять промысловый журнал и следовать нашим правилам", - добавил специалист.

Осенне-зимняя путина 2018-2019 годов согласно постановлению Кабинета Министров была открыта с 24 декабря, а первый выход в море рыболовецких кораблей состоялся 27 декабря. Путина продлится до 31 марта 2019 года.

Читанава об увеличении квоты вылова хамсы: не выловим мы, выловят другие>>