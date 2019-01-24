Три родины одной семьи: история абхазской династии Маршан

Представитель Абхазии в Сирии, репатриант Шараф Маршан поделился с корреспондентом Sputnik историей того, как его предки, представители княжеского рода Маршан из Цабала, были вынуждены покинуть свою историческую родину в конце XIX века, кем они стали и как вернулись домой.

Бадри Есиава, Sputnik

В поисках нового дома

Представитель княжеского рода Аюб Маршан из села Цабал был вынужден покинуть родину в 1878 году. Причиной этому стала тяжелая общественно-политическая ситуация в Абхазии после окончания Кавказской войны и притеснение со стороны царской России.

Об истории этой династии вспоминает правнук Аюба Шараф Маршан, который переехал в Абхазию вместе с семьей, когда началась война в Сирии. Сегодня он работает в Министерстве по репатриации.

Сначала семья Маршан попала в Турцию. Спустя некоторое время - в Сирию, где они обосновались. Тогда, вероятно, никто и подумать не мог, что обратная дорога домой для их потомков займет почти 150 лет.

© Foto / предоставлено Маршаном Маршан Хамди Маршан

Его отец военнослужащий сирийской армии Хамди Маршан женился на девушке Коша хан Куджба. У них родилось четверо сыновей - Мамдух, Кемал, Шараф, Уалид и дочь Мукарам.

В те годы все выходцы с Кавказа жили в одном из районов Дамаска, но жаркий и сухой климат сирийской столицы был для них настоящим испытанием. Тогда старейшины поручили молодым найти более комфортное для них место, и выбор пал на предгорный район Эль-Кунейтра в 60 километрах на юго-запад от Дамаска. Было это примерно в конце 1890-х годов.

© Foto / предоставлено Маршаном Маршан Мукарам Маршан

Вокруг Эль-Кунейтры представители кавказских народов образовали шесть сел. Семья Маршан разместилась в селе Мумсия, где жили только абхазы и абазины. Они в основном занимались земледелием и скотоводством. Были дружны и вместе давали отпор разбойникам, посягавшим на их имущество.

"Мы очень любили и уважали друг друга. Когда в соседней деревне была свадьба или похороны, мы туда ехали и помогали там. Мои родители говорили на абхазском языке, но так как представителей других народов было больше, молодое поколение утратило этот язык", - поделился Шараф Маршан, который владеет французским, турецким и всеми диалектами адыгейского языка. На абхазском языке он говорит с трудом, но хорошо понимает.

Жизнь и гибель Мамдуха Маршан

В 1932 году в семье Хамди Маршан и Коша хан Куджба родился сын, которого назвали Мамдухом. По воспоминаниям Шарафа, его старший брат всегда обладал качествами лидера и хорошо учился. Он с детства мечтал стать пилотом и, когда видел пролетающий в небе самолет, говорил, что его мечта непременно сбудется.

© Foto / предоставлено Маршаном Маршан Мамдух Маршан

После школы Мамдух поступил в летное военное училище в Алеппо, где он познакомился с будущим президентом Сирии Хафезом Асадом – отцом действующего главы республики Башара Асада. Они сдружились.

Они вместе попали на курсы повышения квалификации в тогда еще советскую Киргизию, где Мамдух проникся симпатиями к коммунизму. Раньше он к нему относился негативно, но быт советских люди, их образ жизни и мышление пришлись ему по нраву.

Во Фрунзе, киргизской столице, они провели полтора года. По возвращении в Сирию Мамдух поступил на службу в ВВС. Однажды в небе с ним приключилась интересная история, которая имела не менее интересное продолжение.

В тот день король Иордании Хусейн ибн Талал летел в Лондон через воздушное пространство Сирии, заранее не согласовав с властями страны свои планы. Мамдух и его товарищи совершали тренировочные полеты. Им поступил приказ сбить нарушителя.

"Мамдух на своем самолете МИГ-17 догнал их и вышел с пилотами на связь. Он любил мужественных людей и всегда испытывал к ним уважение. Мамдух не стал стрелять в тот самолет и заставил пилотов повернуть обратно. После этого король Хусейн приказал сотрудникам посольства Иордании в Сирии узнать имя смельчака, развернувшего королевский лайнер", - рассказал Шараф Маршан.

Со временем Мамдух стал убежденным коммунистом, начал агитировать и искать единомышленников. За такие взгляды его уволили со службы. Без работы Маршан оставался недолго. В 1964 году его пригласили на службу в ВВС Иордании, куда он и переехал с сестрой Мукарам, которая уже там вышла замуж.

Мамдух находился в Иордании три с половиной года, пока не началась война между Сирией и Израилем. Написав письмо королю Иордании и извинившись перед ним, Мамдух вернулся в Сирию.

Но на границе его арестовали сирийские спецслужбы за то, что тайно покинул страну. Спустя неделю его вызволил из тюрьмы, несмотря на сопротивление чиновников, Хафез Асад, который на тот момент был уже министром обороны.

Мамдуха Маршан восстановили в должности, и он отправился на войну. В первых воздушных боях он сбил два вражеских самолета. Весть об этом пронеслась по всей стране, и он стал национальным героем.

В 1971 году Хафез Асад возглавил Сирию, а Мамдух Маршан занял пост начальника генштаба ВВС республики в звании генерал-лейтенанта.

В 1982 году на генштаб напали члены ультраправой партии "Братья мусульмане". Маршан жил напротив этого здания. Как только началась перестрелка, он взял автомат и вышел на улицу.

© Sputnik / Илья Питалев Потомки абхазских махаджиров в Сирии

"Кто-то из его коллег сказал, что ему там не место, пусть разбираются солдаты. Мамдух поругал его и вышел. В это время подъехала машина, водитель которой вышел и начал убегать. Охрана его застрелила. Мамдух увидел, что в автомобиле бомба и начал всем кричать, чтобы уходили", - поделился воспоминанием Шараф.

Сам Мамдух не успел далеко отойти. Заминированный автомобиль взлетел на воздух. Взрыв был такой силы, что его тело так и не нашли. Семье удалось похоронить лишь найденные на месте теракта скрещенные кинжалы с его погонов и ствол от табельного пистолета.

Братья и сестра

Второй сын в семье Маршан Кьамал был журналистом и отличался своими оппозиционными взглядами. Состоял в запрещенной организации. Еще в молодости он переехал жить в Ливан, где вел передачу на местном телевидении.

Спустя несколько лет Кьамал перебрался в Иорданию и женился. Он умер восемь лет назад на 75 году жизни. Похоронен рядом с предками в Кунейтре, которую сейчас контролирует израильская армия. У Кьамала остались две дочери и сын.

Самый младший из братьев Уалид Маршан достиг успехов в военном деле. Он был военным и общественным деятелем Сирийской Арабской Республики, генерал-майором, представителем абхазской диаспоры.

© Foto / предоставлено Маршаном Маршан Шараф и Уалид Маршан

"Не могу сказать, что Уалид в школе был отличником, но он был очень шустрым и смышленым. Как и Мамдух, он тоже закончил военное училище и военную академию. В послужном списке есть немало подвигов", - отметил Шараф.

Он добавил, что во время арабо-израильской войны Уалид был командиром диверсионной группы. Вместе со своими боевыми товарищами он высадился на стратегической точке, которую сдерживал противник и успешно отбивал все атаки. Маршану и его группе удалось освободить эту территорию с минимальными потерями.

Карьера его пошла в гору. Уалида назначили начальником Службы безопасности по городу Хама, а затем по всей Сирии. Он два раза приезжал в Абхазию вместе с Шарафом - в 1982 и 1986 годах. Помогал соотечественникам во время войны в Абхазии. Внес вклад в признание суверенитета республики Сирией.

Уалид Маршан умер 17 октября 2017 года на 69 году жизни.

Из числа детей Хамди Маршан и Коша хан Куджба в живых остались только Шараф и его сестра Мукарам. Сейчас ей 81 год, она живет в Иордании. У нее шестеро сыновей.

© Foto / предоставлено Маршаном Маршан Виссарион Аплиа, Шараф и Уалид Маршан

Врач по образованию Шараф Маршан был депутатом трех созывов Парламента Сирии и председателем Черкесского культурного центра в Дамаске. Он и его семья прибыли в Абхазию в 2011 году вместе с первой группой абхазов из Сирии.