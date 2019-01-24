Абхазия примет участие в фестивале спортивных единоборств в России

IX Открытый фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств "Кубок равноапостольного Николая Японского" пройдет в городе Пушкино Московской области со 2 по 9 февраля.

СУХУМ, 24 янв - Sputnik. Абхазские спортсмены по косики каратэ примут участие в IX Открытом фестивале спортивных единоборств и боевых искусств "Кубок равноапостольного Николая Японского" в городе Пушкино Московской области, сообщил корреспонденту Sputnik тренер спортсменов Демис Адлейба.

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"Мы рассчитываем на победу в этом фестивале, в нашей команде есть спортсмены, которые не раз становились победителями этого фестиваля и различных других международных турниров", - рассказал Демис Адлейба.

Абхазию на турнире представят победитель первенства мира 2017 года десятилетний Ерик Ходжаян, победитель международного турнира 2018 года в Уренгое Дмитрий Адлейба, серебряный призер первенства мира София Авидзба.

Спортивный фестиваль проходит под эгидой Российского союза православных единоборцев, проводится с благословения патриарха Московского и всея Руси Кирилла и архиепископа Токийского, митрополита всея Японии Даниила. Впервые он был организован в 2011 году в поддержку пострадавшим во время землетрясения в Японии. С тех пор он стал проводится ежегодно. Абхазия в нем принимает участие в шестой раз. Среди участников фестиваля спортсмены из различных регионов России, Донецкой и Луганской народных республик.