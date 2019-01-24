Торговля и борьба с вредителями: что обсудили Минсельхоз Абхазии и России

Какие вопросы обсуждали сельскохозяйственные ведомства Абхазии и России на встрече в Москве 17 января, читайте в интервью министра Амирана Какалия Sputnik.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Борьба с вредителями

© Sputnik Бадрак Авидзба Минсельхоз Абхазии планирует возобновить выплаты за сбор мраморных клопов

Одна из тем, которая обсуждалась на встрече в Москве, – борьба с пальмовым долгоносиком и коричневым мраморным клопом в Абхазии, рассказал министр сельского хозяйства республики Амиран Какалия.

"По пальмовому долгоносику - Минсельхоз уже закупил 200 литров препарата, он складирован и буквально на днях мы передаем нашим экологам. Но есть определенные температурные параметры, когда надо лечить, должно быть не ниже +15 градусов", - говорит он.

Поэтому лечение пальм в республике будет продолжено весной, для этого есть все необходимые препараты, заметил Какалия.

"Пальм на территории Абхазии более двух тысяч двухсот, они представляют большую ценность для республики. Мы готовы своими ресурсами провести лечение", - сказал министр.

Он напомнил, что несколько пальм, пораженных вредителями, пришлось срубить, и заметил, что необходимо сделать все для того, чтобы сохранить один из символов Абхазии.

Амиран Какалия также рассказал, что с наступлением весны уничтожение мраморного клопа в республике будет продолжено.

"У нас семь машинно-тракторных станций, мы готовы обеспечить их препаратами. Есть такое понятие как баковая смесь, наши трактора будут работать, при этом феромонные ловушки двух видов будут предоставляться бесплатно", - подчеркнул Амиран Какалия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Какалия: бороться с мраморным клопом будем научными и народными методами

Российская сторона готова предоставить Абхазии химикаты, феромонные ловушки и ранцевые опрыскиватели на сумму более чем в сто миллионов рублей. К тому же абхазская сторона запросила у российских коллег 23 тонны химикатов.

О взаимовыгодной торговле

Министр сельского хозяйства также рассказал, что на встрече с российскими коллегами обсуждался вопрос расширения взаимовыгодной торговли продукцией между Абхазией и Россией.

"Речь о присутствии карантинных и других служб России в республике на базе "Абхазпродэкспорта", где будет грузиться сельскохозяйственная продукция, которая будет уходить на экспорт в Российскую Федерацию", - говорит министр.

Согласно существующим планам, на базе "Абхазпродэкспорта" предполагается открыть некоторые таможенные службы СТО (стандарт организации – ред.).

"Для этого нужны изменения и дополнения в некоторые нормативно-правовые базы как России, так и Абхазии, потому что мы для России являемся иностранным государством. Это делается для того, чтобы не было проблем с вывозом продукции у наших граждан, чтобы большегрузные машины не стояли долго на границе", - отметил Амиран Какалия.

После того как подобная схема заработает, российские специалисты смогут проверять абхазскую продукцию в республике, что позволит избежать проверок на государственной границе на Псоу.

"Российская сторона отнеслась с пониманием, отметив, что есть такая необходимость", - говорит министр.

© Фото : Пресс-служба Президента Абхазия и Россия обсудили вопрос строительства завода по переработке цитрусов

О заводе по переработке цитрусовых

Рассказывая об экспорте цитрусовых из Абхазии, руководитель Минсельхоза подчеркнул, что около 15 тысяч тонн урожая остаются не вывезенными за пределы республики (более 33 тысяч тонн вывезено – ред.).

"На встрече в Москве мы озвучили идею необходимости строительства завода на территории Абхазии по переработке цитрусовых плодов. Российская сторона отнеслась с пониманием, и в перспективе будем прорабатывать этот вопрос", - отметил Какалия.

Абхазские мандарины – бренд, который востребован в России, так как они экологически чистые.

Ранее руководитель Госкомпании "Абхазпродэкспорт" Амиран Лагвилава отмечал, что часто сельхозпредприятия не могут реализовать цитрусы нетоварного вида, и их приходится утилизировать. Для того, чтобы такая продукция не выбрасывалась, а шла в производство джемов или концентратов, необходим специальный завод.