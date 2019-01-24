Хрипс Джопуа возглавил Фонд соцстрахования Абхазии

Хрипс Джопуа с сентября 2015 года до июля 2018 года занимал пост главы администрации Очамчырского района.

СУХУМ, 24 янв – Sputnik. Кабинет Министров Абхазии назначил Хрипса Джопуа председателем Фонда социального страхования и охраны труда, сообщается на официальном сайте правительства республики.

Хрипс Джопуа – участник Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 годов.

После войны работал главой администрации села Мачара Гулрыпшского района, затем начальником сельхозуправления администрации Гулрыпшского района.

С 2013 по 2015 год – председатель Госкомитета по репатриации. До назначения на должность председателя Госкомитета по репатриации Хрипс Джопуа - депутат Сухумского городского Собрания.

С сентября 2015 года до июля 2018 года Хрипс Джопуа был главой администрации Очамчырского района. В качестве основных своих достижений на этой должности Джопуа ранее отмечал увеличение районного бюджета, ремонт автодороги между Очамчырой и Сухумом, ремонт и укладка водопровода, строительство школы в селе Тхина и детского сада в городе Очамчыра.

Амиран Какалия, которого Джопуа сменил на посту главы Фонда соцстрахования, возглавлял учреждение с ноября 2015 года.

Какалия родился в 1971 году в селе Моква Очамчырского района, там же в 1988 году окончил среднюю школу. В 1992 году поступил в Абхазский государственный университет на юридический факультет. Какалия был участником Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, награжден медалью "За отвагу". 30 ноября 2018 года Какалия был назначен министром сельского хозяйства республики.