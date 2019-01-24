18:46 24 Января 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.00
  • EUR75.03
Поиск
Глава Очамчирского района Хрипс Джопуа

Хрипс Джопуа возглавил Фонд соцстрахования Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
164 0 0

Хрипс Джопуа с сентября 2015 года до июля 2018 года занимал пост главы администрации Очамчырского района.

СУХУМ, 24 янв – Sputnik. Кабинет Министров Абхазии назначил Хрипса Джопуа председателем Фонда социального страхования и охраны труда, сообщается на официальном сайте правительства республики.

Архивное фото.
© Sputnik / Тарас Литвиненко
Онкология, дороги, женская консультация: проблемы фондов Абхазии

Хрипс Джопуа – участник Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 годов.

После войны работал главой администрации села Мачара Гулрыпшского района, затем начальником сельхозуправления администрации Гулрыпшского района.

С 2013 по 2015 год – председатель Госкомитета по репатриации. До назначения на должность председателя Госкомитета по репатриации Хрипс Джопуа - депутат Сухумского городского Собрания.

С сентября 2015 года до июля 2018 года Хрипс Джопуа был главой администрации Очамчырского района. В качестве основных своих достижений на этой должности Джопуа ранее отмечал увеличение районного бюджета, ремонт автодороги между Очамчырой и Сухумом, ремонт и укладка водопровода, строительство школы в селе Тхина и детского сада в городе Очамчыра.

Амиран Какалия, которого Джопуа сменил на посту главы Фонда соцстрахования, возглавлял учреждение с ноября 2015 года.

Какалия родился в 1971 году в селе Моква Очамчырского района, там же в 1988 году окончил среднюю школу. В 1992 году  поступил в Абхазский государственный университет на юридический факультет. Какалия был участником Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, награжден медалью "За отвагу". 30 ноября 2018 года Какалия был назначен министром сельского хозяйства республики.

По теме

Нового года не будет: в чем профсоюзы Абхазии обвиняют Фонд соцстраха
Теги:
социальное страхование, Хрипс Джопуа, Абхазия


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Антарктида: взгляд из прошлого
Во все тяжкие: 87-летняя аргентинка покрыла все тело татуировками
"Пьяная" статистика дорог Абхазии: итоги 2018 года

Соцсети

Sputnikabkhazia