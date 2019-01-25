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Прогноз погоды в Абхазии на выходные

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2019 (16)
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В выходные дни, 26 и 27 января, в Абхазии ожидается облачная погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 25 янв - Sputnik. В выходные дни в Абхазии ожидается облачная погода. В воскресенье с полудня и до вечера, возможен дождь. Ночью и утром, в низинах и долинах рек возможен туман. В предгорьях и горах –дождь со снегом, снег, сообщают абхазские синоптики.

Атмосферное давление 759 - 754 миллиметра ртутного столба.

Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 10 метров.

Температура воздуха ночью +6°С +11°С,  днем +12°С +17°С.

Температура морской воды +10°С.

Волнение морской воды от одного до трех баллов.

Относительная влажность воздуха 60-80%.

Темы:
Погода в Абхазии-2019 (16)
Теги:
погода в Абхазии


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