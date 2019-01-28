Даты проведения чемпионата Европы ConIFA изменены

СУХУМ, 28 янв – Sputnik. Дата проведения чемпионата Европы по версии ConIFA изменена, рассказал в интервью радио Sputnik вице-президент ConIFA Дмитрий Пагава.

© Sputnik / Томас Тхайцук Кварацхелия о задаче-минимум на чемпионате ConIFA: надо выйти из группы

"Чемпионат пройдет с первого по десятое июня. Первого числа состоится открытие чемпионата, а второго пройдет первый матч, девятого будет финальная игра, а уже десятого команды будут разъезжаться по своим странам", - добавил он.

Изначально предполагалось провести первенство в столице Нагорного Карабаха Степанакерте с 1 по 16 июня. Жеребьевка группового этапа чемпионата Европы под эгидой ConIFA прошла в Кракове 27 января. Абхазия попала в группу B, где сыграет с графством Ницца, и Чамерией.

В группе А встретятся Арцах, Сапми и Луганск, в группе С - Падания, Донецк и Сардиния, а в группе D силами померятся Секелиленд, Западная Армения и Южная Осетия.

"Команду Чамерии пока никто не знает, поэтому ничего не можем сказать о сопернике Абхазии в группе. Это албанцы, которые живут поблизости с греческой границей. Что касается Ниццы, это известная команда, просто на некоторое время выпала из чемпионата ConIFA по определенным причинам. Сейчас они опять в обойме и ждем от них хороших результатов", - подчеркнул Пагава.

Для подготовки к предстоящему первенству Европы, тренерский штаб национальной сборной запланировали сборы и проведение товарищеских матчей, отметил вице-президент ConIFA.

"Товарищеские игры пройдут как в Абхазии, так за ее пределами, например, запланирована поездка в Донецк. Игры, которые будут проходить с членами ConIFA, полезнее, так как эти матчи засчитываются в нашу систему рейтингов", - говорит он.

Дмитрий Пагава надеется, что сборная Абхазии покажет хороший результат на чемпионате Европы ConIFA.

"Мы ждем побед, чтобы наша сборная показала хорошую и привлекательную игру. С первого чемпионата мира в Швеции о нас стали говорить как о серьезной сборной, сейчас мы по рейтингу снизились и идем на восьмом месте, но я верю, что мы сможем выйти в лидирующую группу в ConIFA", - отметил Дмитрий Пагава.

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в состав FIFA. Она насчитывает более 40 команд. В 2016 году Чемпионат мира ConIFA прошел в Абхазии, сборная которой стала победителем турнира.