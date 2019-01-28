Прогноз погоды в Абхазии на неделю

СУХУМ, 28 янв – Sputnik. С понедельника до второй половины дня пятницы в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. В субботу и воскресенье возможен дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.
В предгорьях и горах дождь со снегом, снег.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, в отдельные дни местами с порывами до 13 метров.
Температура воздуха ночью +4°С +9°С, днем +11°С +16°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение на море от двух до трех баллов.
Относительная влажность воздуха 60-90%.