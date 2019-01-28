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Прогноз погоды в Абхазии на неделю

В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2019 (17)
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В будние дни в Абхазии будет облачно, но без осадков, в выходные прогнозируют дождь.

СУХУМ, 28 янв – Sputnik. С понедельника до второй половины дня пятницы в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. В субботу и воскресенье возможен дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

В предгорьях и горах дождь со снегом, снег.

Атмосферное давление нестабильное.  

Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, в отдельные дни местами с порывами до 13 метров. 

Температура воздуха ночью +4°С +9°С, днем +11°С +16°С.

Температура морской воды +10°С.

Волнение на море от двух до трех баллов.

Относительная влажность воздуха 60-90%. 

Темы:
Погода в Абхазии-2019 (17)
Теги:
прогноз погоды


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