Иски и контроль инвесторов: Госкоимущество подвел итоги 2018 года

СУХУМ, 29 янв – Sputnik, Сария Кварацхелия. Госкомимущество подал семь исков в Арбитражный суд на недобросовестных арендаторов и покупателей по расторжению договоров об аренде, купли-продажи и взысканию задолженности, отчитался на коллегии заместитель председателя Государственного комитета по управлению государственным имуществом и приватизации Николай Ачба.

"Сегодня продолжается слушание дела по расторжению договора о купле-продаже приватизированного объекта ДГТФ (база отдыха "Донтабак" - ред.). По аренде три договора расторгнуты. И еще по трем договорам идут слушания по взысканию задолженности", – рассказал Ачба.

© Sputnik Сария Кварацхелия Что будет с госсобственностью в Абхазии: Госкомимущество строит планы

В 2018 году отдел управления госсобственности Госкомимущества провел проверки эффективности использования госимущества республиканскими организациями и предприятиями. Но итоги пока еще не подведены.

"Проверено более 30 организаций, но результаты пока еще не обобщены. Результаты будут обобщены в Кабинете Министров, там будет проведен окончательный анализ", – констатировал Николай Ачба.

Отдел управления госсобственности Госкомимущества в 2018 году взыскал 21 миллион рублей от арендаторов республиканского имущества.

"Мы проводим работу, чтобы все эти объекты своевременно вносили арендную плату в бюджет нашей республики. За 2018 год из планируемых 23 миллионов рублей в бюджет страны поступил 21 миллион рублей. Это связано с тем, что не все пансионаты и гостиницы смогли заплатить налоги", – сказал начальник отдела управления госсобственности Государственного комитета по приватизации Наур Гемуа.

По словам начальника отдела реестров Лутфии Колбая, на сегодняшний день пока еще нет единой централизованной базы. Проблемы возникают из-за того, что районные администрации не всегда своевременно информируют отдел реестров Госкомимущества.

"Реестр – общая база. Все отделы и администрации должны работать оперативно. Без вашей помощи никак нельзя создать единую базу. Все отделы, которые функционируют при администрациях, те же БТИ, связаны с вами и с нами. Поэтому, если при работе нет оперативности и точности, то возникают проблемы. Нам нужна централизованная база, но, к сожалению, мы еще не подошли к этому", – отметила начальник отдела реестров.

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На коллегии Госкомимущества также отметили необходимость улучшения контроля по восстановлению приватизированных и арендованных объектов республиканской собственности.