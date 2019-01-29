Чиновники игнорируют запросы: омбудсмен Шакрыл встретилась с прессой

О том, какие задачи стоят перед ней, почему чиновники игнорируют проблемы и какое есть возможное решение вопроса гражданства для жителей Гала, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Права уполномоченного

Институт Уполномоченного по правам человека в Абхазии новый. Он появился в 2016 году. И потому многие представители исполнительной власти, по словам омбудсмена Асиды Шакрыл, не знакомы с законом "Об институте уполномоченного по правам человека".

© Sputnik / Томас Тхайцук Омбудсмен Шакрыл: принимаем любые обращения, не отправляя по инстанциям

Одна из частых проблем, с которой сталкивается она, - это игнорирование запросов чиновниками.

"На любое обращение омбудсмена должна быть своевременная реакция и должна быть предоставлена информация. Но мы сталкиваемся с проблемами. Когда делаем запросы в те или иные важные структуры - в министерства, прокуратуру, суд - не всегда получаем ответ. Чиновники позволяют себе не отвечать. Тогда пропадает вообще смысл наличия этого института", – рассказала Асида Шакрыл.

В пример она привела нашумевший в декабре 2018 года инцидент с сотрудниками Очамчырского РОВД. Тогда милиционеры применили оружие, чтобы задержать не подчинившегося им водителя. В результате был ранен пассажир. Асида Шакрыл заявила, что сотрудники милиции поступили неправомерно, нарушили закон, и обратилась в прокуратуру.

"Мы сделали запросы в прокуратуру. Но я пока не получила ответа. Хотя сроки, обозначенные в законе по правам человека, – десять дней. Это говорит о том, что чиновники не знают, что за нарушение закона они тоже несут ответственность", – заявила Шакрыл.

По ее словам, аппарат Уполномоченного по правам человека дает широкие права самому омбудсмену, а самое главное – институт независимый, и чтобы получить какую-то информацию, не нужно иметь разрешение чиновника.

"Я могу делать вывод, что очень много людей в чиновничьей среде некомпетентны в силу незнания закона. Никто не имеет права игнорировать", – добавила она.

Явное неявное насилие

Злободневной темой в Абхазии остается домашнее насилие. В аппарат омбудсмена, по словам Асиды Шакрыл, таких обращений немало.

"И более того, есть определенная статистика неправительственных организаций, которые на протяжении многих лет занимаются этими вопросами. Они не раз говорили, что нужны кризисные центры. Это не только вопрос женщин, но и дети подвергаются насилию", – отметила омбудсмен.

По мнению Шакрыл, решение проблемы домашнего насилия должно быть отражено в законе.

"Нам нужно принять закон "О домашнем насилии". Многие против. Но, чтобы бороться с домашним насилием, нужен закон. И, конечно, нужно открывать кризисные центры. Когда мы говорим о правах человека, это означает, что государство несет ответственность за нарушения. Когда чиновник говорит, что нет денег в стране, это не снимает с него ответственность", – уверена она.

Галский вопрос

Последнее время вновь заявила о себе тема паспортизации населения Галского района. В 2016 году правительство решило выдавать галцам вид на жительство. Однако это решение многим не понравилось.

© Sputnik / Томас Тхайцук Шакрыл о событиях в Гале: митинга можно было избежать

"Вопрос оказался очень сложным. У нас были представители Галского района. Они просят решить их проблему. Прежде всего, в Галском районе проживают люди, чьи прародители там родились, которые никуда не уезжали и считают себя гражданами Абхазии. Например, была женщина, которая говорит, что никогда не возьмет вид на жительство, потому что здесь родилась, здесь жили ее предки, и в Грузии она никогда не жила. Есть категория, которая наотрез отказывается от вида на жительство, потому что она имеет все права на гражданство. Более того, они не обладают грузинскими паспортами. Несмотря на это, их документы уже год лежат в паспортном столе, и там ничего не решают", – сообщила Шакрыл.

По ее мнению, решение здесь не может быть простым и односложным. Нужен дифференцированный подход.

"Просто этот вопрос политизирован. И 2014 год тоже был результатом политизированности вопроса паспортизации в Галском районе. Многие политики сегодня не хотят обсуждать проблему в преддверии выборов, потому что ты не наберешь очки на этой теме. На мой взгляд, нужно на государственном уровне открыто, не политизируя, подойти к решению вопроса. Иначе мы наломаем дров, которые серьезно отразятся на безопасности нашего государства. Проблема заключается в том, что вопрос жителей Галского района мы хотим регулировать законом "О правовом положении иностранных граждан". Тогда как нужно пытаться решить этот вопрос не только этим законом. Мы же понимаем, что мы говорим о людях, которые там жили", – считает Асида Шакрыл.

Омбудсмен добавила, что скоро у Уполномоченного по правам человека в Абхазии появится сайт, через который также будут принимать обращения граждан.