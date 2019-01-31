Дата президентских выборов в Абхазии будет определена до 25 мая

Заместитель главы Администрации президента Абхазии Гиви Габния в эфире радио Sputnik рассказал, когда в соответствие с законом должна быть установлена дата выборов главы государства.

СУХУМ, 31 янв – Sputnik. Дата президентских выборов должна быть определена до 25 мая, рассказал в интервью радио Sputnik заместитель главы Администрации президента Абхазии Гиви Габния.

"Точка отcчета, это уже пройденные выборы, которые были 26 августа 2014 года. После этого прошла инаугурация, с которой связывают получение полномочий избранного президента. Поэтому все сроки исчисления исходят с этого периода", - добавил он.

В соответствии с законом о выборах президента, выборы будут назначаться Парламентом страны не позднее, чем за четыре месяца до истечения срока полномочий действующего главы государства, то есть с момента принятия присяги (25 сентября 2014 года – ред.).

"Мы называем это инаугурацией, но в законе нет этого понятия, а есть понятие принятие присяги в присутствии законодателей, судей и так далее. Дата принятия присяги определяется после избрания. Выборы могут назначаться на одну дату, потом возможен второй тур, поэтому дату присяги не определяют до выборов", - уточнил Гиви Габния.

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Президентская гонка должна проходить в соответствии с законом три месяца.

"Закон прямо говорит, что дата проведения выборов определяется за четыре месяца до истечения срока полномочий президента, на проведение предвыборной гонки отводится от двух до трех месяцев", - говорит он.

Гиви Габния напомнил, в каких случаях могут быть назначены досрочные выборы президента Абхазии.

"Все вопросы такого рода решаются только тогда, когда действующий президент не может исполнять свои обязанности", - отметил Габния.

В законодательстве прописано, что выдвигать кандидатуры в президенты могут как политические партии, так и группы избирателей.