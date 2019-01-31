Кабмин Абхазии утвердил замов в два министерства республики

СУХУМ, 31 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Кабинет Министров Абхазии утвердил на должности заместителей министра внутренних дел Абхазии и министра труда, занятости и социального обеспечения республики.

© Sputnik / Алексей Никольский Президент Абхазии утвердил новый состав правительства

Заместителями министра внутренних дел Абхазии стали Игорь Джения и Тенгиз Нармания. Заместителем министра труда, занятости и социального обеспечения Абхазии назначена Наала Лакоба.

Замглавы МВД Игорь Джения родился 9 июня 1969 года в селе Дурипш Гудаутского района. До 2018 работал в Службе государственной безопасности Республики Абхазия.

С октября 2018 года назначен исполняющим обязанности командира СОБР МВД Абхазии. Участник Отечественной войны народа Абхазии.

Другой новый замминистра МВД Тенгиз Нармания родился 19 декабря 1977 года в селе Река Очамчырского района. Служил в Военной прокуратуре и был юрисконсультом Военного суда Абхазии.

С июня 2018 года исполнял обязанности начальника следственного управления МВД Абхазии.

Заместитель министра занятости и социального обеспечения Наала Лакоба родилась 11 января 1984 года в Сухуме. В 2014 году была помощником министра труда. В 2015 году возглавила правовой отдел министерства.