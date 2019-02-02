Открыть "Европу": ансамбль "Каданс" пригласили на международный фестиваль в Москве

XVI международный фестиваль-конкурс детского юношеского художественного творчества "Открытая Европа" пройдет в Москве с 27 по 31 марта 2019 года.

СУХУМ, 2 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Детский музыкальный ансамбль "Каданс" пригласили в Москву для участия в международном фестивале "Открытая Европа", рассказал корреспонденту Sputnik руководитель ансамбля Алик Алавердян.

"После нашей победы на конкурсе "Будущее планеты" в Санкт-Петербурге, нас пригласили на фестиваль в Москве "Открытая Европа". Это престижный фестиваль, в жюри которого входят представители Франции, Португалии, Италии и других европейских стран. У победителя появится возможность участия практически в любых детских музыкальных конкурсах Европы", - отметил Алавердян.

Но поездка эта пока остается под вопросом, с сожалением отметил он. Дело в том, что 12 детям нужно около трехсот тысяч рублей на авиаперелет в Москву и обратно, проживание и питание в гостинице.

По словам Алавердян, родители молодых музыкантов смогут собрать максимум сто тысяч рублей.

"На каждого ребенка нужно 28 тысяч рублей. Мы уже как выжатые лимоны, особенно, после нашей последней поездки в Питер. Собрать сможем максимум 100 тысяч рублей. Честно говоря, уже не знаем к кому обращаться. Во властные структуры нет смысла, а просить коммерческие организации, которые всегда помогают тяжело больным детям, мне совесть не позволяет. Нет ничего дороже здоровья детей", - поделился Алевердян.

Предварительная заявка на участие в "Открытой Европе" ансамбль уже отправил, отметил он. Скоро должен прийти счет, который необходимо оплатить до 15 февраля – это 92400 рублей за проживание и питание в гостинице "Космос", где пройдет фестиваль.

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Детский ансамбль "Каданс" был создан в 2014 году. Впервые с сольным концертом в Абхазии коллектив выступил в 2016 году. В 2017 году музыкальный коллектив стал призером фестиваля "Азбука искусств" и дал сольный концерт в детском лагере "Артек". В 2018 году "Каданс" занял первое место на международном музыкальном конкурсе "Будущее планеты" в Санкт-Петербурге.

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Юные музыканты принимает активное участие в благотворительности. В ноябре 2018 года они в Очамчыре провели концерт в поддержку фонда "Ашана".