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Прогноз погоды в Абхазии на неделю

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (877)
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Ясная погода установится в Абхазии до четверга, во второй половине недели синоптики прогнозируют дождь.

СУХУМ, 4 фев – Sputnik. С понедельника по четверг в Абхазии значительно потеплеет, будет ясная погода. Со второй половины четверга и до конца недели ожидается облачная погода с прояснениями, дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии и охране природы.

В предгорьях и горах будет идти снег.

Атмосферное давление нестабильное.  

Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, в отдельные дни местами с порывами до 13 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью +4°С +9°С, днем +12°С +17°С.

Температура морской воды +9°С +10°С.

Волнение на море от двух до трех баллов.

Относительная влажность воздуха 60-90%.   

Темы:
Погода в Абхазии (877)
Теги:
погода в Абхазии


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