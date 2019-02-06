Вячеслав Абухба об Анатолии Акшба: был министром и хорошим товарищем

Заслуженный врач Абхазии, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени Анатолий Акшба ушел из жизни 5 февраля на 82 году жизни.

СУХУМ, 6 фев – Sputnik. Анатолий Акшба был не только хорошим министром здравоохранения, но и верным товарищем, сказал в интервью Sputnik главный врач Сухумской городской больницы Вячеслав Абухба.

"Мы с большой болью восприняли весть о кончине нашего старшего товарища и коллеги. Я могу сказать самые добрые слова об этом человеке, так как мы с ним работали много лет вместе", - сказал Абухба.

Будучи министром здравоохранения Абхазии (с 1982 по 1990 годы – ред.), Анатолий Акшба проявил себя как хороший организатор, подчеркнул Абухба.

"Он, безусловно, останется в нашей памяти как видный деятель здравоохранения республики, мы склоняем головы перед его памятью", - говорит главный врач Сухумской городской больницы.

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Анатолий Акшба – выпускник Кубанского медицинского института по специальности "врач-хирург, организатор здравоохранения".

"После окончания института он работал в больнице села Джгярда, затем во второй Сухумской городской больнице. Мы считаем его выходцем из этого медучреждения. Анатолий Акшба работал под руководством выдающегося хирурга Георгия Эмухвари", - рассказал Абухба.

Советское здравоохранение было одним из передовых в мире, именно в советской школе хирургии Анатолий Акшба получил образование и сам стал хорошим специалистом, отметил главврач.

"После войны вся инфраструктура здравоохранения Абхазии была разрушена, а Сухумская городская больница была единственной больницей в республике. Долгие годы именно там занимались лечением пациентов. Среди врачей, которые оказывали помощь людям, был Анатолий Акшба", - сказал он.

В разные годы Анатолий Акшба работал главным врачом Сухума, заведовал сектором здравоохранения и социального обеспечения в Абхазском Обкоме партии.

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В послевоенные годы работал заместителем министра здравоохранения, затем, до последних дней, советником министра.