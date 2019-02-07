С ветерком и юморком: автоэкскурсия на Рицу от ведущего радио Sputnik Абхазия

О том, как ведущий радио Sputnik Алхас Манаргия добирался до заснеженной Рицы на своем внедорожнике и какие советы он давал автовладельцам по пути, читайте в материале Sputnik.

Бадрак Авидзба, Sputnik

На Рицу

Свой выходной день ведущий радио Sputnik Алхас Манаргия решил посвятить любимому делу многих жителей Абхазии в зимнее время – поездке на заснеженную Рицу. Путешествие состоялось в рамках передачи Абхазского телевидения "Авторивьера".

"Люди из России, "спасаясь" от снега, приезжают туда, где тепло, то есть в Абхазию, а мы едем в горы для того, чтобы увидеть снег, поиграть с ним. Тут такая шикарная природа, что внимание больше обращаю на нее, чем на дорогу", - говорит Алхас.

Погода в тот день выдалась хорошая, и известный КВНщик беспокоился, сможет ли его внедорожник ощутить под своими колесами хруст снега, но ведущий программы "Авторивьера" Гарри Арстаа успокоил его, сказав, что снега будет достаточно для автомобиля и его хозяина.

© Sputnik / Томас Тхайцук Зима близко: Рица - "заповедник" снега в Абхазии 16

Чем выше поднимался Алхас с попутчиком в Рицинский нацпарк, тем все больше становилось снега на дороге, чему оба были искренне рады. Тем более в путешествие они отправились на внедорожнике с сюрпризом. Алхас похвастался, что его "тачка" может "плясать" и под кассеты, и под диски, разве что винил ей не по зубам.

Что нужно знать

Озеро Рица становилось все ближе, а окружающая природа все белее. Когда Алхас остановился и высадил оператора, чтобы тот смог сделать красивые кадры, тогда ведущий Sputnik понял, что это решение было напрасным, так как машина застряла в замерзшем снегу.

"Ты же хотел много снега, вот тебе, теперь проверим твои водительские качества и на что способен твой внедорожник", - иронизировал Гарри Арстаа.

Оператор вернулся в машину, Алхас завел авто, "потоптался" на месте и понял, что спастись из белого плена можно только проявив геройство. И тогда в ход пошли лопаты. Ведущий радио Sputnik стал активно черпать снег, не сдавался до последнего, пока один из проезжавших автомобилей не взял на буксир застрявшую машину.

В это время на трудном участке образовался затор, покорить заснеженную Рицу пытались и неподготовленные авто, одна из них - Lada Priora, ее развернули и отправили обратно.

Дорогу на озеро Рица чистят регулярно, но, несмотря на это, рисковать и ехать без зимней резины было бы опрометчиво, говорит Алхас. Он также отмечает, что если по пути водитель захочет где-то ненадолго остановиться, то нужно выбрать подходящее место.

"Во-первых, нужно выбрать такое место, чтобы не перекрывать дорогу другим автомобилям, потом, если поставить машину на подъеме, то в такой гололед она может скатиться вниз, это все надо учитывать", - говорит Алхас.

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Кроме того, отправляясь в горы, нужно немного спустить колеса для лучшего сцепления с дорогой. Доехав до конечного пункта назначения, ведущий Sputnik заметил, чтобы подняться к озеру Рица, необходим исправный автомобиль, а также важен водительский опыт.