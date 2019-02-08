Детская студия Абхазского драмтеатра объявила кастинг

Детская студия "Нарт" начала работать в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба с 1 сентября 2018 года.

СУХУМ, 8 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Детская студия Абхазского драмтеатра "Нарт" объявила о проведении кастинга, об этом в интервью Sputnik рассказала заместитель генерального директора театра по связям с общественностью и СМИ Щарида Тужба.

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Главный критерий отбора в детскую студию при Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба - знание абхазского языка, пояснила она.

"Мы объявили кастинг в связи с тем, что был успешно выпущен отчетный спектакль на новогоднюю тематику. Много людей интересовались, можно ли привести еще детей в студию", - сказала Тужба.

В кастинге могут принимать участие дети от 10 до 16 лет, просмотры будут проходить каждую субботу февраля.

"Завтра у нас первый кастинг, ждем всех талантливых детишек", - отметила она.

По словам Щариды Тужба, первый отбор участников детской театральной студии "Нарт" проходил в сентябре 2018 года.

"Желающих было очень много, попали не все, так как у многих был языковой барьер, кто-то был слишком маленький, но очень хотел. К сожалению, возраст имеет важное значение, так как ребенок должен полноценно работать, репетиции проходят по четыре часа, поэтому дети должны быть готовы к нагрузкам", - подчеркнула заместитель генерального директора по связям с общественностью и СМИ Абхазского драмтеатра.

Первая группа детской студии приняла участие в спектакле "Волшебная палочка".

"Это полноценный детский спектакль, с гримом, костюмами, светом и всем, что необходимо. Зрители приняли этот спектакль с удовольствием, люди, которые хотели посмотреть спектакль, не вмещались в зале малой сцены", - отмечает она.

Поэтому было решено провести второй отбор, чтобы была возможность привлечь еще больше детей к искусству, сказала Тужба. В первый кастинг отобрали 16 детей, по итогам второго планируется принять еще 15 человек.