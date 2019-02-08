Прогноз погоды в Абхазии на выходные

СУХУМ, 8 фев – Sputnik. В выходные дни в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, в субботу ночью и утром преимущественно без осадков, днем временами слабый и умеренный дождь, сообщают абхазские синоптики.
В предгорьях и горах снег с дождем, снег.
Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, местами порывы от 9 до 12 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +3°С +8°С, днем +6°С +11°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды от двух до трех баллов.
Относительная влажность воздуха 70-90%.