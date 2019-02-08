Прогноз погоды в Абхазии на выходные

В предстоящие выходные в Абхазии будет облачная погода, в субботу днем ожидается умеренный дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 8 фев – Sputnik. В выходные дни в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, в субботу ночью и утром преимущественно без осадков, днем временами слабый и умеренный дождь, сообщают абхазские синоптики.

В предгорьях и горах снег с дождем, снег.

Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба.

Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, местами порывы от 9 до 12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +3°С +8°С, днем +6°С +11°С.

Температура морской воды +10°С.

Волнение морской воды от двух до трех баллов.

Относительная влажность воздуха 70-90%.