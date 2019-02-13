Виртуозный трюкач и огненный вихрь: вспоминая Руслана Цколия

Воспоминаниями о том, каким Цколия был в жизни и на сцене, как он "перехитрил "зрителей в Голландии, поделились с корреспондентом Sputnik его коллеги.

Бадри Есиава, Sputnik

Танец в крови

Заслуженный артист Абхазии Руслан Цколия умер от онкологического заболевания во вторник 12 февраля. Ему было 38 лет.

Руководитель Государственного ансамбля "Шаратын" Руслан Бебиа рассказал, что Цколия был достойным продолжателем семейных традиций и виртуозным трюкачом.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Шаратын" удивил зрителей танцем с кинжалами

"Он виртуозно выполнял трюки. Руслан был настолько быстрым, что невозможно было на сцене разглядеть его лицо. Его отец (Лаврентий Цколия - ред.) - Заслуженный артист Абхазии, который всю жизнь проработал в "Шаратыне", оба брата и сестра тоже профессиональные танцоры", - рассказал Бебиа.

Он добавил, что Цколия всего себя отдавал творчеству и усердно работал над собой, совершенствовал свои навыки в танце и всем сердцем любил сцену. За всю свою жизнь он не выкурил ни одной сигареты и не употреблял алкоголь, так как это могло помешать в работе.

Одним из коронных номеров Руслана Цколия был "чараз", придуманный его отцом. Это хореографический трюк, при котором артист на коленях и с повязкой на глазах скользит по сцене. При выполнении этого трюка во время гастролей в Голландии, с Русланом случился казус, который, тем не менее, вызвал восторг зрителей.

"Руслан так разогнался, что ему не хватило сцены, и он улетел прямо в зрительный зал. Он даже вида не подал, что ему больно, и уже внизу продолжил исполнять свой номер. Зрители подумали, что так было задумано, они были просто в восторге от увиденного и аплодировали стоя. Кстати, такой же случай как то произошел с его отцом тоже", - поделился руководитель "Шаратына".

Бебиа подчеркнул, что Руслан Цколия был в числе тех артистов, на ком держался весь ансамбль. Он не только занимался самосовершенствованием, но и работал с молодыми танцорами, вошедшими в состав "Шаратына".

Огненный вихрь

Руслан Цколия в жизни и на сцене – два разных человека, отметил коллега танцора, руководитель оркестра Госансамбля "Шаратын" Шарах Абгаджава. По его словам, характер у Цколия был спокойным, а вот на сцене Руслан казался огненным вихрем.

© Фото : с сайта Культурные сезоны Россия-Абхазия Арсалия: "Шаратын" сохранил культурное наследие в танце

"Когда мы познакомились, я работал в Культпросвет училище, Руслан тогда был студентом. Там его талант и разглядели, пригласили на работу в "Шаратын". Никогда ни с кем не ссорился, отлично знал свое дело и упорным трудом достиг больших успехов в работе. Он творил чудеса. Спокойный в жизни, на сцене он превращался в настоящий огненный вихрь", - рассказал Абгаджава.

Цколия отлично исполнял трюки, характерные для национальных танцев Кавказа, но "вращение на коленях" и "танец с кинжалами" были лучшими его номерами, отметили друзья и коллеги танцора.

Заслуженный артист Абхазии Руслан Цколия родился 18 июня 1980 года в Сухуме. В 1999 году окончил Сухумское Государственное училище культуры. В Государственном ансамбле "Шаратын" имени Эдуарда Бебия он проработал больше 20 лет.

45 лет в стиле "Шаратын">>

В 2010 году Указом президента Абхазии Цколия был удостоен звания "Заслуженный артист Республики Абхазия". У Руслана Цколия остались супруга и двое детей.