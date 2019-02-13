Легкий как облако: какой букет выбрать возлюбленной ко Дню всех влюбленных

14 февраля в Абхазии, как и во многих странах, празднуют День влюбленных. О том, как выбрать правильный букет и не показаться старомодным, читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Корейские "капризы"

День Святого Валентина – праздник не только для влюбленных, но и для флористов. Ежегодно жертвы купидонов в Абхазии в преддверии праздника мечутся в попытках удивить возлюбленную. Одни устраивают "романтики" у побережья, дарят девушкам ювелирные украшения, другие признаются в чувствах под окнами любимой, самые креативные посвящают второй половинке стихи. Но во все времена беспроигрышным вариантом был букет цветов в подарок.

Этери Тарба уже два года работает флористом. По ее словам, День влюбленных второй по популярности праздник в Абхазии, после 8 марта. Молодые люди пытаются удивить девушек.

"Многие хотят, чтобы букет был доставлен домой к девушке в полночь или рано утром 14 февраля. Мы, конечно же, готовы помочь им в этом", - рассказала она.

© Sputnik / Флорист Этери Тарба

В выборе цветов мужчины неприхотливы: в основном доверяются вкусу флориста или выбирают букеты из предложенных в каталоге.

"В то же время повторить букет идентичный тому, что уже был, невозможно. Он получается похожим, но всегда уникальный", - рассказывает Этери.

Но есть и "капризные" клиенты, которые следят за трендами флористики. На пике моды в 2019 году букеты в корейском стиле: минимум цветов и максимум красивой обертки.

"На фотографиях эти букеты выглядят огромными. Это, конечно же, очень красиво, но я всегда пытаюсь объяснить, что большую роль играет свет и ракурс на фотографии. Кроме того, корейские флористы сами небольшого роста, поэтому от фотографий такое впечатление", - улыбается она.

Мувитон и букет на любой "карман"

По словам Этери, к Дню влюбленных молодые люди предпочитают выбирать букеты пастельных или ярких тонов. Из моды уже который сезон не выходят пионы.

"К сожалению, это летний цветок и зимой он приходит к нам низкого качества. Но есть молодые люди, которые все равно настаивают и просят их привезти", - объяснила флорист.

Хотя традиционные белые и красные розы уже не пользуются былым спросом, Этери нашла к ним новый подход. Флорист делает цветок более объемным, выворачивая листья "наизнанку". При этом качество цветка не становится хуже, а букет кажется более объемным.

"Многие даже не понимают, что это розы. При заказе спорят со мной, говорят, что розы банальные, а потом удивляются, как все вместе хорошо сочетается", - рассказывает она.

Сегодня цветы женщинам модно дарить в коробках или цветных обертках. А вот 101 роза уже давно считается моветоном, отметила Этери.

"Обычно в таких случаях мы пытаемся отговорить заказчика. Поступали такие заказы, но это уже прошлый век. Большинство же молодых людей сейчас видят в социальных сетях публикации флористов, красивые фотографии и понимают, что модно и что нравится девушкам", - объяснила она.

© Sputnik / Подарочный букет

В современной флористике, по словам Этери, нет никаких правил. Ромашки можно сочетать с розами, сиренью или гортензиями. Главное – подойти к делу со вкусом. Для современной девушки важно, чтобы букет был большим и оригинальным, отметила флорист.

При нас Этери собрала букет из мелких кустовых роз, хризантем, гортензий и сирени и "приправила" его покрашенными листьями эвкалипта. Последний штрих – бледно-бирюзовая обертка.

"Обертка – очень важная часть. Она служит "оправой" для букета, поэтому цветовая гамма, текстура и фактура должны быть правильно подобраны. Более того, она придает букету объем", - объяснила она.

Ценовая политика в салоне демократичная. Небольшой букет - комплимент можно купить за 1000 рублей, большие коробки с цветами могут обойтись в 8 000 тысяч рублей. Покупают букеты в основном молодые и холостые, но и "окольцованные" часто балуют своих жен, поделились статистикой флористы.

К 14 февраля в салоне готовятся заранее, заказы поступают за две-три недели до праздника, а в День влюбленных флористы будут работать с восьми утра, чтобы успеть удивить всех девушек.