Никакого "отсева": в финал "Орфея" прошли все участники конкурса

СУХУМ, 15 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. В финал музыкального конкурса "Орфей" прошли все полуфиналисты, рассказала в интервью Sputnik пресс-секретарь конкурса Сельма Чагава.

"В финал прошли 18 человек. Мы посчитали невозможным "отсеивать" детей, потому что видим их огромное желание заниматься музыкой и вокалом. Кроме того за несколько концертов раскрыть детей и их талант полностью оказалось невозможным и организаторы решили изменить формат", - объяснила пресс-секретарь.

По словам Чагава, в каждом концерте конкурса организаторы ставят новые условия и подбирают формат и жанр выступлений. В полуфинале было решено поставить конкурсантов в дуэты, юные певцы исполняли российские и иностранные композиции. На сцене звучали хиты 1980-х годов и современные песни.

"То, что они пели дуэтом было заранее задумано, это своеобразный эксперимент. Несмотря на такой формат, каждый исполнитель оценивался отдельно, но для нашего жюри это не оказалось сложным. Каждый ребенок индивидуальный и проявляли они себя по-разному", - добавила она.

Пресс-секретарь также отметила, что концерты музыкального конкурса каждый раз собирают аншлаг и пользуются популярностью среди зрителей.

"Зал буквально переполнен, не хватает даже стоячих мест. Поддержка зала безумная, энергия зашкаливает. И так происходит на каждом концерте, с каждым разом эмоций все больше. Это происходит и благодаря тому, что с каждым концертом растет профессиональность исполнителей, от смущения на первом концерте практически ничего не осталось. На сцене они ведут себя уверенно и умеют зажечь публику", - сказала Чагава.

По словам Чагава, точная дата финала конкурса еще неизвестна. Финалист будет выбран по сумме полученных баллов за все четыре концерта.

Вокальный конкурс "Орфей" был запущен в Очамчыре 5 декабря. Идея организации проекта принадлежит победительнице первого сезона вокального конкурса "Ты супер!" Валерии Адлейба.

Основная цель вокального конкурса – предоставление юным певцам профессиональной площадки для музыкального развития. Как ранее рассказала Sputnik пресс-секретарь проекта Сэльма Чагава, самый большой акцент был сделан именно на детях из деревень, где нет педагогов по вокалу. В поисках участников конкурса организаторы объехали более 20 сел Очамчырского района и провели прослушивания, в которых участвовали 97 юных музыкантов.

Чагава о музыкальном конкурсе "Орфей": в финал прошли 20 музыкантов>>

В финальный кастинг в Очамчыру приехали 30 певцов, из которых 20 были отобраны для участия в конкурсе. Но участвовать в конкурсе до его окончания пожелали лишь 17 музыкантов.