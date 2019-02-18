Прогноз погоды в Абхазии на вторник 19 февраля

СУХУМ, 18 фев – Sputnik. Во вторник 19 февраля в Абхазии ожидается облачная погода, дождь, местами возможен дождь со снегом, со второй половины дня погода прояснится, сообщают абхазские синоптики.
В предгорьях и горах возможен дождь со снегом, снег.
Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба.
Ветер от слабого до умеренного, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью 0°С +5°С, днем +3°С +8°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды от двух до четырех баллов.
Относительная влажность воздуха 70-90%.