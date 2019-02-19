Сердце болит: как личное горе переросло в "Доброе дело"

В Абхазии уже почти год работает благотворительный фонд "Доброе дело", который помогает людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. О том, как открылся фонд, кому он помогает и кто поддерживает "Доброе дело", читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Сразу и не поверишь, что резвая двухлетка Нарине Кайшян еще четыре месяца назад не могла даже пальцами шевелить.

"Малышка постоянно лежала. Она даже пальцами двигать не могла, на полгода отставала в развитии, была вялой, худела на глазах. Я забеспокоилась, возила к педиатрам, к невропатологам, все говорили, что все нормально, просто ребенок маленький", – рассказывает ее мама Кристина Кортава.

В итоге был обнаружен врожденный порок сердца. Мама девочки не поверила и повезла Нарине в Сочи.

"Там нам сказали, что у нас есть два-три месяца. Нужно делать дорогостоящую операцию. У меня началась паника, что делать, как достать деньги, к кому обратиться. У меня в тот момент не было финансовой возможности помочь своему ребенку. И за два месяца, если даже я искала бы деньги, все равно не нашла бы. Операция дорогостоящая. Почти два с половиной миллиона, – продолжает Кристина. – Первый человек, к которому я обратилась – это моя родственница Лариса Киут. Она меня направила в фонд "Доброе дело" и в Министерство здравоохранения".

Вариант с фондом Кристина сразу же отбросила. В том, что он поможет, она мало верила. Пошла в Минздрав, но оказалось, что и там нужно ждать. Но времени уже не было. Отчаявшись, Кристина отправилась в "Доброе дело", где встретилась с учредителем Энриком Кортава.

"Он был немногословен. Просто пообещал, что все будет хорошо, что операцию проведут в центре Бакулева. Твердо сказал: "Мы поможем". Неделя прошла, вторая неделя. Я жду, схожу с ума. Получится или нет. Если честно, я сомневалась. Тем более в центр Бакулева. Не каждый туда попадет", – сомневалась Кристина.

Энрик не подвел. Через две недели Нарине с мамой уже держали путь в Москву в центр Бакулева. Полуторагодовалая Нарине стойко перенесла две операции. Реабилитация проходила быстро и успешно.

"Она прекрасно себя чувствует. Я не ожидала, что такие успехи могут быть. Она уже старается ходить. Благодаря фонду мой ребенок жив, хотя многие из моего круга общения не верили, что за столь короткое время смогут помочь, смогут достать такую сумму", – с улыбкой добавила Кристина Кортава.

С Энриком семья Нарине продолжаем общение. Он сам часто звонит, интересуется, как дела у ребенка, какие успехи.

Личная боль

Десять лет назад Энрик Кортава потерял 16-летнюю дочь. Ее сердце так и не дождалось помощи.

"Мою дочь можно было спасти. Если бы ей вовремя смогли сделать операцию, она была бы сто процентов здоровой. Но я не успел", – вспоминает Энрик Кортава.

После такой тяжелой утраты Энрик не сложил руки, а дал слово помогать всем людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сначала обращались знакомые, а о создании фонда он задумался лишь после встречи с молодым человеком, отец которого нуждался в срочной операции.

"Однажды на выходе из больницы встретился с парнем, который чуть ли не плакал. Мы с ним разговорились. Выяснилось, что отца нужно вывозить на операцию. Я сел и подумал, что нужно помочь людям, у которых нет денег на лечение. Решил, что нужно создавать фонд, который помогал бы всем независимо от возраста", – рассказал Энрик Кортава.

И вот уже почти год как в Абхазии появился фонд "Доброе дело".

Нельзя ждать

"Доброе дело" быстро обзавелось друзьями. Фонду помогают компания "Премиум", Рицинский заповедник, сервис "Интер-такси", простые люди. Интересная история вышла с компанией "Интер-такси", водители которой решили деньги от каждой пятой поездки направлять на лечение подопечных фонда, созданного Энриком Кортава.

"Наше такси тоже недавно открылось, всего лишь полгода как. О фонде узнал от Энрика. Он подошел ко мне и рассказал, что есть такой фонд "Доброе дело". Он мне объяснил, какая у него жизненная ситуация была, как он решил помогать людям, которые нуждаются, болеют, и открыл фонд. И предложил мне оказывать содействие. Я поговорил с другими водителями, и мы решили деньги от каждой пятой поездки перечислять на счет фонда. Все таксисты приняли очень хорошо, все единогласно были согласны, сказали, что все будут помогать. Все поняли, что он на благо детей это делает", – рассказал директор сервиса такси Сосо Каджая.

За год "Доброе дело" спасло в Абхазии трех "сердечников".

"Мы собираем все необходимые заявления, документы. После того как соберем необходимую сумму, отправляем больного. Также у нас есть соглашение с центром имени Бакулева, когда совсем тяжелый пациент, мы отправляем его, а деньги переводим уже сразу после того, как соберем", – рассказала сотрудник информационного отдела фонда Оксана Капба.

Простые люди и предприниматели помогают фонду, но если на срочное лечение деньги найти можно, то на их последующую реабилитацию уже не хватает.