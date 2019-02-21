19:44 21 Февраля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.54
  • EUR74.30
Поиск

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 22 февраля

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Погода в Абхазии-2019 (40)
55 0 0

В пятницу 22 февраля территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием южной периферии Североатлантического циклона и холодных масс воздуха с северо-запада.

СУХУМ, 21 фев – Sputnik. В пятницу 22 февраля в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром дождь, днем преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.

Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба.

Ветер от слабого до умеренного, 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью 0°С +5°С, днем +6°С +11°С.

Температура морской воды +9°С.

Волнение морской воды от двух до трех баллов.

Относительная влажность воздуха 70-90%.

Темы:
Погода в Абхазии-2019 (40)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Дмитрий Гулиа
Из личной жизни: к 145-летию Дмитрия Гулиа
Авиашоу на выставке Aero India-2019
Ракетная система С-400 "Триумф"

Соцсети

Sputnikabkhazia