Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 22 февраля

В пятницу 22 февраля территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием южной периферии Североатлантического циклона и холодных масс воздуха с северо-запада.

СУХУМ, 21 фев – Sputnik. В пятницу 22 февраля в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром дождь, днем преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.

Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба.

Ветер от слабого до умеренного, 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью 0°С +5°С, днем +6°С +11°С.

Температура морской воды +9°С.

Волнение морской воды от двух до трех баллов.

Относительная влажность воздуха 70-90%.