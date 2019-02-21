Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 22 февраля

СУХУМ, 21 фев – Sputnik. В пятницу 22 февраля в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром дождь, днем преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.
Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба.
Ветер от слабого до умеренного, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью 0°С +5°С, днем +6°С +11°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды от двух до трех баллов.
Относительная влажность воздуха 70-90%.