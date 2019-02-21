Тихий час: как переносят энергокризис школы и детсады Сухума

В связи с низким уровнем воды в Джварском водохранилище, на всей территории Абхазии стали ежедневно отключать подачу электричества ‪с 11:00 до 14:00 с 20 февраля.

О том, как отразилось отключение электроэнергии на детских садах и школах Сухума, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Везет не всем

Из-за ежедневных трехчасовых отключений электричества "тихий час" в детском саду "Алашара" начался раньше обычного. К приходу журналистов все дети уже смиренно лежали в кроватках, но внеплановый сон как-то не шел. Малыши привстали и с интересом принялись изучать незнакомых людей.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ситуация в школах и детских садах во время отключения электричества

Трехлетнего Давида Бутба в садик привели всего несколько дней назад. Он еще не успел адаптироваться к новым правилам и капризничает. В качестве "успокоительного" в руках у него был кусок хлеба, который он смаковал прямо в постели.

На вопрос "не холодно ли", ответили нестройным и негромким "нет". Пятилетний Захар похвастался, что одеяло у него теплое и холодно ему в садике не бывает.

Методист Замира Чукбар мнение малышей не разделяет. По ее словам, здание детсада уже старое и нуждается в капитальном ремонте. Без электричества тепло не долго задерживается.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ситуация в школах и детских садах во время отключения электричества

"Нас это не устраивает. Раз по-другому не получается, лучше если бы отключали свет с 14:00 до 17:00. Из-за такого графика нам приходится подавать обед и укладывать детей раньше, пока тепло. Здание это было построено в 1977 году и капитального ремонта с тех пор не было. Помещения быстро остывают и детям холодно", - поделилась Чукбар и добавила, что погода пока радует.

Всего в "Алашара" ходит 187 детей, но в последнее время посещаемость ощутимо снизилась из-за гриппа. Некоторые дети заболели, других не пускают родители, опасаясь заразы.

Повар Манана Хаджимба отчитывается, что малышам сегодня на первое подали вермишелевый суп с мясом, на второе рыбу и пюре. Отключения света отразились только на полднике, не успевают сделать выпечку. Все остальное готовят на газовой плите.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ситуация в школах и детских садах во время отключения электричества

Детскому саду "Амра" на Турбазе повезло чуть больше. Там есть дизельный генератор, но на момент нашего приезда, он был выключен. Сотрудники объяснили, что стараются экономить горючее. Они надеются на скорое пополнение запасов топлива.

© Sputnik / Томас Тхайцук Дизельный генератор

"В принципе, пока не включат свет, тепла в помещениях хватает. У нас есть генератор, который мы запускаем во время приготовления обеда детям. Потом дети ложатся спать до 15:30. К этому времени свет уже есть", - рассказала завхоз Илона Чхенджелия.

"Амра" была капитально отремонтирована в 2013 году за счет средств финансовой помощи России. Ходит сюда около 130 детей, но когда были мы, то застали 80 воспитанников. Причина та же – паника родителей из-за гриппа.

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Сандро из группы шестилеток на холод не жалуется.

Повар Джульетта Хашиг сетует, что из-за отключения электроэнергии рабочий день теперь начинается на час раньше, иначе не успеешь приготовить обед.

"Рабочий день у нас начинается с 8:00, но эти два дня мы приходим к 7:00. На обед у нас сегодня будет суп, жареная рыба, отварная картошка. Вечером запеканка и бананы", - перечислила она.

"Погода" в школе

Увидев камеру, гардеробщица средней школы №2 имени Александра Пушкина сразу начинает жаловаться на "мучения". Так она оценивает ситуацию, когда школьники во время отключения света ищут с телефонными фонариками свою верхнюю одежду.

В коридорах полумрак, но тепло. Эта школа одна из первых в стране, где провели капительный ремонт и, по словам завуча Розы Какалия, тепло хорошо держится. Самая большая проблема для нее в том, что из-за обесточенного звонка приходится пользоваться обычным колокольчиком.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ситуация в школах и детских садах во время отключения электричества

"У нас в школе паровое отопление и эти три часа без света на нас не влияют. Да и погода солнечная в эти дни. Единственное, звонок даем вручную колокольчиком и так как школа большая, не все его слышат", - рассказала Какалия.

Зашли к ученикам 10 класса. В кабинете и вправду была комфортная температура, чего не скажешь о классах сухумской средней школы №14, которая расположена на Турбазе. То, что школа не отапливается, чувствуется уже в холле. На верхних этажах теплее не становится. Откуда-то постоянно тянет сквозняк.

Директор школы Рита Бениа ведет нас к старшеклассникам на урок русского языка. Подростки сидят в куртках. Одна из учениц – Арина говорит, что письменные задания в верхней одежде делать крайне неудобно, но иначе холодно. Ее одноклассник Акоп, попытался убедить всех в том, что температура в кабинете вполне комфортная, но в куртке он сидит за компанию.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ситуация в школах и детских садах во время отключения электричества

"В этом кабинете нормально. Холоднее в кабинете истории. Не знаю почему", - поделился наблюдениями Акоп. Выяснилось, что кабинет истории расположен на северной стороне школы, куда солнечные лучи не попадают в это время суток.

Шестиклассницу Дарью не устраивает "климат" в школе.

"Замерзаем, но в куртке неудобно и сложно писать", - сказала она.

По словам директора, школа была построена в 1960 году. Ремонта капитального не было. Слабым звеном в сохранении тепла Рита Бениа считает окна.

"У нас не стекло держится на рамах, а рамы на стеклах. Это единственная школа в городе, где деревянные окна. Хотя, мы и заклеиваем их, но "сифонит" по-страшному", - возмущается Бениа.

Из-за низких температур ученики часто болеют. К примеру, старшеклассник Никита переболел уже три раза за эту зиму. Обогревается сухумская средняя школа №14 обычными электрообогревателями.